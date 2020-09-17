В школе Одесской области подрались две ученицы и мама из-за сплетен в соцсетях

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Событие имело место прямо на территории одной из школ в Раздельнянском районе, вчера 16 сентября, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

На перемене между двумя девочками подростками 15 и 16 лет возникла ссора из-за якобы распространение сплетен в социальных сетях. Конфликт перерос в драку, в которую вмешалась мать одной из участниц. Женщина пришла в школу за дочкой и стала случайным свидетелем происшествия.

Стало известно, что обе стороны обратились к правоохранителям с заявлениями по этому поводу. В школе работают инспекторы ювенальной превенции. После выяснения всех обстоятельств происшествия будет дана правовая квалификация действиям каждому из участников инцидента.

До этого мы писали, что учителя массово оставляют работу в одесских школах и уходят.

По данным департамента образования одесской мэрии, острая нехватка педагогов больше всего ощущается в Суворовском районе города. Там уволилось 132 человека, затем идет Киевский район – 104 учителя. Так, за последние полгода из одесских школ уволилось порядка 392 человека. В первую очередь уходят молодые специалисты в возрасте до 30 лет (85 человек), в возрасте 31-40 лет – 72 человека.

На сегодняшний день во всех школах города не хватает 174 педагога.

Больше всего вакансий по информатике – 28 ставок, воспитателей группы продленного дня – 23 ставки и социальных педагогов – 14 ставок.

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