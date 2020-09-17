Стало известно о наказании вандала из Одесской области, который устроил небывалый погром на двух кладбищах, где разрушил семь надгробий

Как передает Politeka.net подробностями поделилась пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, что мае месяце этого года в полицию обратились сразу 7 человек и рассказали, что могилы на кладбищах их родственников разрушены.

Инцидент произошел в поселке Лиманское Раздельнянского района Одесской области.

Правоохранители взялись за поиски вандала и установили его личность. Им оказался 19-летний местный житель.

По словам хулигана, он что частенько искал на кладбищах пищу и сладости, а в день совершения преступления нашел еще и бутылку водки. Именно действие алкоголя, по словам молодчика, и вызвало у него желание пошалить.

При этом свои варварские деяния он демонстрировал другим людям.

Суд приговорил вандала к четырем годам и одному месяцу лишения свободы.

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В последнее время в центре Одессы участились случаи вандализма. Неизвестные хулиганы принялись уничтожать скамейки в парках, портить фонтаны и скульптурные композиции. Теперь вандалы добрались до рекламных стендов. Поздно вечером они разбили ситилайты на улице Пушкинской и скрылись.

Бдительные одесситы запомнили и передали детальное описание нарушителей полицейским, которые спустя несколько минут обнаружили мужчин похожих по ориентировке. Копы задержали, вероятных, хулиганов. Позже свидетели происшествия узнали и подтвердили, что именно эти лица совершили противоправные действия.

Напомним, на Одесчине копы повалили на пол и избили ветерана АТО: "Пришел за женой"



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