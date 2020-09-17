В пятницу, 18 сентября, в Одессе ожидается шквальный ветер и его порывы местами будут достигать 15-20 метров в секунду
С новым прогнозом жителей ознакомили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
Как известно, начало осени радовало одесситов теплыми и солнечными днями, но уже в пятницу, 18 сентября, погода начнет капризничать.
Синоптики обещают, что в этот день будет наблюдаться переменная облачность, без существенных осадков.
Как выглядели Кароль, Брежнева, Ивлеева и другие звезды до того, как попали в шоу-бизнес: из простушек в королевы
Появилось редкое фото со всеми детьми Кристины Орбакайте: "Такие тощие..."
Хореограф вскрыла несправедливость на «Танцях з зірками», беременная Гвоздева не выдержала: «Люди должны знать»
Всплыли тайны больной раком Насти Заворотнюк: "Обнаружила, что ее супруг спит с..."
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы будут достигать 15-20 м/с.
Температура ночью составит 15-17 °С, днем термометры покажут 20-22 °С.
Температура морской воды 20-21 °С.
По Одесской области - переменная облачность. Без существенных осадков.
В первой половине ночи местами туман.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 12-17 °С, днем 19-24 °С.
На автодорогах области в первой половине ночи местами туман, видимость 200-500 м.
Спасатели предупреждают, что во время ветра на улице необходимо держаться как можно дальше от рекламных бигбордов, линий электропередачи; в случае сильного ветра лучше спрятаться в любом здании или безопасном укрытии; не ходите возле больших деревьев, а также не парковать возле них свои личные автомобили.
Напомним, что новая напасть найдена на одном из пляжей Одессы: где нельзя отдыхать
А еще Politeka писала, что туристов унесло штормом в море под Одессой, фото: стала известна их судьба
Также Politeka сообщала, что погода устроит одесситам испытание : синоптики предупредили об опасности