В пятницу, 18 сентября, в Одессе ожидается шквальный ветер и его порывы местами будут достигать 15-20 метров в секунду

С новым прогнозом жителей ознакомили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

Как известно, начало осени радовало одесситов теплыми и солнечными днями, но уже в пятницу, 18 сентября, погода начнет капризничать.

Синоптики обещают, что в этот день будет наблюдаться переменная облачность, без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью составит 15-17 °С, днем термометры покажут 20-22 °С.

Температура морской воды 20-21 °С.

По Одесской области - переменная облачность. Без существенных осадков.

В первой половине ночи местами туман.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 12-17 °С, днем 19-24 °С.

На автодорогах области в первой половине ночи местами туман, видимость 200-500 м.

Спасатели предупреждают, что во время ветра на улице необходимо держаться как можно дальше от рекламных бигбордов, линий электропередачи; в случае сильного ветра лучше спрятаться в любом здании или безопасном укрытии; не ходите возле больших деревьев, а также не парковать возле них свои личные автомобили.

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