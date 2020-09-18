Солдаты одной из воинских частей на Одесчине обвинили командование в издевательствах

Об этом пишет Думская .

Так, в воинской части А3880, расположенной в поселке Черноморское 20-летнего солдата срочной службы госпитализировали с инсультом.

Его сослуживцы говорят, что это произошло в следствии воспитательных работ, которые устроили офицеры.

Всё началась с того, что 17 августа пятеро срочников самовольно покинули часть. На следующий день одного из них нашли в пьяном виде, а спустя время и остальных.

Офицеры решили не привлекать провинившихся к административной ответственности, а наказать по-своему.

Сначала они якобы приказали сдать гражданскую одежду солдат, а потом порезали ее ножницами.

Кроме того, срочников заставляли часами заниматься физическими упражнениями на жаре, в результате чего один из них – житель Винницкой области от перегрузки потерял сознание.

На следующее день военнослужащего отвезли в госпиталь, где медики диагностировали у него инсульт.

Тем временем командование части отрицает проведение «воспитательных» работ и рассказали свою версию случившегося.

По их словам, самоволки не было, а просто солдаты устроили распитие алкоголя и когда это обнаружилось, то пьяных вывели из казарм и начали проверку. Также они отрицают, что военных гоняли по раскаленному плацу.

Про солдата, который попал в больницу, говорят, что до призыва в армию он занимался единоборством и у него были травмы головы. Потому инсульт может быть связан с этим.

"Вы просто не знаете, кого к нам направляют служить военкоматы. Там люди с хроническими заболеваниями, есть с избыточным весом. А комиссовать их по состоянию здоровья - целое дело, нужно, чтобы соизволил дать справку госпиталь", - рассказал один из офицеров.

Напомним, в Одесской области началась срочная вакцинация: доставили самолетами, кадры

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