В Одесской области с самолетов разбрасывали вакцину от смертельно опасной инфекции - бешенства

Как сообщили в Госпродпотребслужбе в Одесской области, иммунизация диких животных происходила путем разбрасывания корма с вакциной. Ее скидывали с самолетов над лесами, полями и охотничьими угодьями по территории всей Одесской области, передает Politeka.net

«Охватили площадь 23 730 квадратных километров. Всего было задействовано 4 самолета "Ан-2", они совершили 44 вылета во время которых разбросали 593 тысяч доз вакцины», - говорится в сообщении ведомства.

На вид приманка — небольшой брикет размером со спичечный коробок с запахом мясокостной муки. Внутри — желеобразная капсула с вакциной против бешенства.

Госптребслужба обращает внимание, что приманка безопасна для людей и животных, однако просят при ее обнаружении не брать руками и переносить в другое место.

До этого мы сообщали, что с каждым новым днем число зараженных людей на Одесчине только увеличивается.

Так, по состоянию на 17 сентября побит очередной антирекорд - 325 инфицированных за сутки.

Всего за время пандемии в области заболели 10602 человека, из них вылечились 2371, за сутки - 52 пациента. Летальных случаев за всё время – 155, на минувших сутках от осложнений погиб еще один житель Одесчины.

Новые подозрения на ковид вчера поставили 325 жителям региона (уже 12393 с начала эпидемии).

Наибольшее число случаев в Украине зафиксировано в Харьковской области (483), на втором месте Киев (379). Одесская область занимает четвертое место после Тернопольской (390).

Напомним, эпидемия не утихает на Одесчине: сколько новых жизней унесла зараза

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