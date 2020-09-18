Бдительные одесситы забили тревогу, когда увидели маленькую девочку, которая гуляла возле ж/д вокзала сама по себе

Как передает Politeka.net, подробности рассказали в пресс-службе патрульной полиции в Одесской области.

4-летнюю девочка была замечена без сопровождения взрослых на Привокзальной площади. Там ребенок самостоятельно гулял.

Прохожая обратила на это внимание, подошла к девочке и отвела ее к дежурному по вокзалу, вызвав при этом полицию.

Спустя полчаса патрульные разыскали ее мать, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Как объяснила горе-мамаша, она отдыхала с сожителем в кафе на Старосенной площади. Позже мужчина решил прогуляться с девочкой к фонтанам, а вот как ребенок оказался около железнодорожного вокзала – объяснить не смогла.

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Не так давно мы сообщали, по проезжей части в Одессе разгуливала пьяная женщина с младенцем.

Нетрезвая женщина была замечена на улице Академика Королева. Она ходила по проезжей части с 4-месячным ребенком в коляске.

Патрульные поинтересовались, куда она направляется, а в ответ стражи порядка услышали брань с нецензурными выражениями. Кроме того, мамаша вела себя агрессивно и бросалась в драку, от нее исходит резкий запах алкоголя.

Патрульные установили личность гражданки, связались с ее подругой и попросили немедленно приехать. Поэтому ребенка передали подруге.

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