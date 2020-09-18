По последним данным китайский вирус, который свирепствует в Одесской области, унес жизни еще троих человек

Об этом сообщила пресс служба ОГА, передает Politeka.net

За минувшие сутки на территории Одесской области методом ПЦР выявлено 321 новых случаев заражения, из них 29 – дети и 25 медработники.

Также зафиксировано три новых летальных случая – из них два в Одессе и один в Саратском районе.

Общее число инфицированных достигло -10 931 человек, при этом от осложнений, вызванных коварным недугом, скончались 158 пациентов.

В целом по Украине за сутки обнаружено 3 228 новых случаев. С начала пандемии в стране зафиксированы 169 472 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 3 468 летальных, 75 486 пациентов выздоровели.

До этого мы сообщали, медики бьют тревогу - около больницы «первой линии» - ГКБ №3 круглые сутки стоят очереди из машин скорой помощи.

Там развёрнут пункт приёма граждан с подозрением на ковид.

Причина проста - рост заболеваемости. После каждого больного помещение полностью дезинфицируется, от этого и происходит задержка.

Так же проблема всего в одной ПЦР-лаборатории, которая в прямом смысле слова загибается. Мэр города говорит, что вторая лаборатория почти готова, так что ситуация должна исправиться в ближайшее время.

Напомним, эпидемия не утихает на Одесчине: сколько новых жизней унесла зараза

Как сообщала Politeka, "Штрафы 170 тысяч": одесситов ждет расплата за массовые гуляния на День города

Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети: детали экстренного решения