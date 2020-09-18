В последнее время в Одессе и области участились случаи вандализм
Новые фотографии последствий «работы» хулиганов показали на страницах соцсетей, передает Politeka.net
Так, в городе Черноморске Одесской области неизвестные поломали качели на детской площадке, а также растрощили почти все скамейки в одном из дворов многоэтажного дома.
Как выглядели Кароль, Брежнева, Ивлеева и другие звезды до того, как попали в шоу-бизнес: из простушек в королевы
Любимица Киркорова похвасталась подросшим сыном в строгом костюме: "Маленький Филиппчик"
Отчаявшаяся Королева после скандала с изменой Тарзана напугала фото под водой: "Такое не прощают!"
Хореограф вскрыла несправедливость на «Танцях з зірками», беременная Гвоздева не выдержала: «Люди должны знать»
В одном из дворов города из шести скамеек целая лишь одна. Повреждены навесы над скамейками, качели и сиденья балансира на детской площадке, ограждение спортивной площадки. Одну из дверей спортивной площадки и вовсе похитили.
«О каких новых объектах благоустройства может идти речь, если за бюджетные средства приходится неоднократно восстанавливать разрушенное/поломанное/украденное», - рассказали коммунальщики.
До этого мы сообщали, что вандала из Одесской области, который устроил небывалый погром на кладбищах, наказали.
Как стало известно, что мае месяце этого года в полицию обратились сразу 7 человек и рассказали, что могилы на кладбищах их родственников разрушены.Инцидент произошел в поселке Лиманское Раздельнянского района Одесской области.
Правоохранители взялись за поиски вандала и установили его личность. Им оказался 19-летний местный житель.
Суд приговорил мужчину к четырем годам и одному месяцу лишения свободы.
Напомним, на Одесчине копы повалили на пол и избили ветерана АТО: "Пришел за женой"
Как сообщала Politeka, защищал место кулаками: в одесской маршрутке мужчина ударил беременную, видео драки
Также Politeka писала, что вандалы испортили любимое место отдыха одесситов в центре города: кадры с места