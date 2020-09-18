В последнее время в Одессе и области участились случаи вандализм

Новые фотографии последствий «работы» хулиганов показали на страницах соцсетей, передает Politeka.net

Так, в городе Черноморске Одесской области неизвестные поломали качели на детской площадке, а также растрощили почти все скамейки в одном из дворов многоэтажного дома.

В одном из дворов города из шести скамеек целая лишь одна. Повреждены навесы над скамейками, качели и сиденья балансира на детской площадке, ограждение спортивной площадки. Одну из дверей спортивной площадки и вовсе похитили.

«О каких новых объектах благоустройства может идти речь, если за бюджетные средства приходится неоднократно восстанавливать разрушенное/поломанное/украденное», - рассказали коммунальщики.

До этого мы сообщали, что вандала из Одесской области, который устроил небывалый погром на кладбищах, наказали.

Как стало известно, что мае месяце этого года в полицию обратились сразу 7 человек и рассказали, что могилы на кладбищах их родственников разрушены.Инцидент произошел в поселке Лиманское Раздельнянского района Одесской области.

Правоохранители взялись за поиски вандала и установили его личность. Им оказался 19-летний местный житель.

Суд приговорил мужчину к четырем годам и одному месяцу лишения свободы.

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