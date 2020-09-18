В Одессе компания молодых людей избила полицейского, а затем отобрала у него оружие

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУНП инцидент случился на территории одного из государственных одесских предприятий, передает Politeka.net

По словам правоохранителей, двое парней и девушка пробрались в закрытую зону, а когда их встретил охранник-полицейский, который патрулировал территорию и попросил покинуть объект, начали вести себя агрессивно.

Коп сделал предупредительные выстрелы из пистолета и тогда группа молодых людей набросилась на него, сбила с ног и отобрала пистолет, мобильный телефон, а затем избила.

Вскоре нападавших нашли и задержали.

Ими оказались приезжие из Черниговской и Киевской области, 22 и 23-х лет.

Им готовятся объявить подозрения по статьям о "грабеже" и "насилии в отношении сотрудника правоохранительного органа".Молодым людям грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.

Ранее мы писали о еще одном нападении на копов, которое случилось на днях в Одессе. Инцидент произошел на Маразлиевской улице.

Водитель Daewoo Lanos совершил наезд на дорожный знак и когда к нему подошли патрульные, чтобы составить протокол, взбесился и набросился на них с кулаками. Хулиган нанес несколько ударов копам по голове, а потом попытался скрыться.

Его задержали и доставили в отдел полиции.

У патрульных полицейских диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и ушиб головного мозга. Им оказана медицинская помощь.

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