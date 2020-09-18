В Одессе компания молодых людей избила полицейского, а затем отобрала у него оружие
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУНП инцидент случился на территории одного из государственных одесских предприятий, передает Politeka.net
По словам правоохранителей, двое парней и девушка пробрались в закрытую зону, а когда их встретил охранник-полицейский, который патрулировал территорию и попросил покинуть объект, начали вести себя агрессивно.
Коп сделал предупредительные выстрелы из пистолета и тогда группа молодых людей набросилась на него, сбила с ног и отобрала пистолет, мобильный телефон, а затем избила.
Как выглядели Кароль, Брежнева, Ивлеева и другие звезды до того, как попали в шоу-бизнес: из простушек в королевы
Любимица Киркорова похвасталась подросшим сыном в строгом костюме: "Маленький Филиппчик"
Дочери Георгия Гонгадзе выросли и поражают красотой: как сейчас выглядят девушки и чем они занимаются
Обнаженная «невеста» Харламова взбудоражила кадрами на белых простынях: в такую легко влюбиться
Вскоре нападавших нашли и задержали.
Ими оказались приезжие из Черниговской и Киевской области, 22 и 23-х лет.
Им готовятся объявить подозрения по статьям о "грабеже" и "насилии в отношении сотрудника правоохранительного органа".Молодым людям грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.
Ранее мы писали о еще одном нападении на копов, которое случилось на днях в Одессе. Инцидент произошел на Маразлиевской улице.
Водитель Daewoo Lanos совершил наезд на дорожный знак и когда к нему подошли патрульные, чтобы составить протокол, взбесился и набросился на них с кулаками. Хулиган нанес несколько ударов копам по голове, а потом попытался скрыться.
Его задержали и доставили в отдел полиции.
У патрульных полицейских диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и ушиб головного мозга. Им оказана медицинская помощь.
Напомним, преступление одесского копа над ребенком всполошило Одессу: СМИ рассекретили его имя и фото
Как сообщала Politeka, полиция устроила массовую облаву на жителей Одессы: за что штрафуют
Также Politeka писала, что "блогеры" избили копа до потери сознания на Одесчине: "снимали ролики"