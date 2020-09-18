В Одессе банда мошенников незаконно завладела почти двумя десятками квартир горожан

Как сообщили в пресс-службе государственного бюро расследований в состав преступной группы входили четыре одессита среди которых бывший оперативник государственной службы по борьбе с экономической преступностью, адвокат и двое гражданских, передает Politeka.net.

Схему проворачивали благодаря незаконному вмешательству в электронные реестры с привлечением нотариусов и государственного регистратора.

Всего за период с февраля 2018 злоумышленники незаконно завладели 19 объектами недвижимости в Одессе на общую сумму более 27 миллионов гривен.

На днях силовики провели ряд обысков в жилищах подозреваемых, в ходе которых изъяли различные поддельные документы, оружие, деньги, ювелирные изделия, отравляющие вещества и прочее.

Если вину подозреваемых докажут, им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. Также сейчас полиция устанавливает возможную причастность к схеме и других лиц.

До этого мы сообщали в Одессе компания молодых людей избила полицейского, а затем отобрала у него оружие.

Инцидент случился на территории одного из государственных одесских предприятий

По словам правоохранителей, двое парней и девушка пробрались в закрытую зону, а когда их встретил охранник-полицейский, который патрулировал территорию и попросил покинуть объект, начали вести себя агрессивно.

Коп сделал предупредительные выстрелы из пистолета и тогда группа молодых людей набросилась на него, сбила с ног и отобрала пистолет, мобильный телефон, а затем избила.

Напомним, преступление одесского копа над ребенком всполошило Одессу: СМИ рассекретили его имя и фото

Как сообщала Politeka, полиция устроила массовую облаву на жителей Одессы: за что штрафуют

Также Politeka писала, что "блогеры" избили копа до потери сознания на Одесчине: "снимали ролики"