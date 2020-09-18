В Одессе банда мошенников незаконно завладела почти двумя десятками квартир горожан
Как сообщили в пресс-службе государственного бюро расследований в состав преступной группы входили четыре одессита среди которых бывший оперативник государственной службы по борьбе с экономической преступностью, адвокат и двое гражданских, передает Politeka.net.
Схему проворачивали благодаря незаконному вмешательству в электронные реестры с привлечением нотариусов и государственного регистратора.
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Всего за период с февраля 2018 злоумышленники незаконно завладели 19 объектами недвижимости в Одессе на общую сумму более 27 миллионов гривен.
На днях силовики провели ряд обысков в жилищах подозреваемых, в ходе которых изъяли различные поддельные документы, оружие, деньги, ювелирные изделия, отравляющие вещества и прочее.
Если вину подозреваемых докажут, им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. Также сейчас полиция устанавливает возможную причастность к схеме и других лиц.
До этого мы сообщали в Одессе компания молодых людей избила полицейского, а затем отобрала у него оружие.
Инцидент случился на территории одного из государственных одесских предприятий
По словам правоохранителей, двое парней и девушка пробрались в закрытую зону, а когда их встретил охранник-полицейский, который патрулировал территорию и попросил покинуть объект, начали вести себя агрессивно.
Коп сделал предупредительные выстрелы из пистолета и тогда группа молодых людей набросилась на него, сбила с ног и отобрала пистолет, мобильный телефон, а затем избила.
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