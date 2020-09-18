В Одессе водитель грузовика не рассчитал габариты и застрял под мостом

Соответствующие кадры публикуют очевидцы в сети, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца

Они рассказали, что инцидент случился рано утром, 18 сентября, на улице Краснослободской под железнодорожным мостом.

На кадрах можно увидеть, как контейнер уперся прямиком в мост и застрял в туннеле. Движение транспорта на этом участке, по словам свидетелей, было затруднено. Водитель грузовика ждал приезда правоохранителей.

Ранее мы сообщали, в Одесской области случилась смертельная авария в туннеле.

Трагический инцидент произошел 17 сентября около 4 часов ночи между селами Кучурган и Павловка в Раздельнянском районе Одесской области.

По данным пресс-службы Нацполиции, водитель автомобиля марки Opel Omega не справился с управлением и на большой скорости влетел в бетонную стену туннеля. От удара он погиб на месте. Спасатели достали его тело из заблокированной машины. Также пострадали два пассажира, которые в момент аварии находились в салоне авто.

Также мы сообщали, в центре Одессы произошло ДТП с участием военного грузовика с гаубицей.

Gepostet von Саша Юрченко am Freitag, 18. September 2020

Напомним, что появление НЛО над Одесчиной обрастает новыми загадками, военные не при чем

А еще Politeka писала, что в одесском трамвае мужчины устроили разборки с пенсионерами, видео: "вломил и высадил"

Также Politeka сообщала, что одесситы застряли в диких пробках, город продолжает страдать из-за коммунальщиков: кадры