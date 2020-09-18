В Одессе водитель грузовика не рассчитал габариты и застрял под мостом
Соответствующие кадры публикуют очевидцы в сети, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца
Они рассказали, что инцидент случился рано утром, 18 сентября, на улице Краснослободской под железнодорожным мостом.
На кадрах можно увидеть, как контейнер уперся прямиком в мост и застрял в туннеле. Движение транспорта на этом участке, по словам свидетелей, было затруднено. Водитель грузовика ждал приезда правоохранителей.
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Ранее мы сообщали, в Одесской области случилась смертельная авария в туннеле.
Трагический инцидент произошел 17 сентября около 4 часов ночи между селами Кучурган и Павловка в Раздельнянском районе Одесской области.
По данным пресс-службы Нацполиции, водитель автомобиля марки Opel Omega не справился с управлением и на большой скорости влетел в бетонную стену туннеля. От удара он погиб на месте. Спасатели достали его тело из заблокированной машины. Также пострадали два пассажира, которые в момент аварии находились в салоне авто.
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