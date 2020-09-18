Мужчина спас одесситку, которая попала под колеса автомобиля
О героическом поступке рассказала на страницах соцсетей дочь пострадавшей, передает Politeka.net.
Девушка сообщила, что 26 августа на пешеходном переходе была сбита ее мать.
Водитель Рено, проезжая мимо аварии остановился и до приезда бригады скорой помощи оказывал женщине домедицинскую помощь. Благодаря его действиям одесситка осталась жива.
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Позже стало известно, что героем оказался сотрудник ГСЧС майор гражданской защиты Михаил Гоголь. Об этом сообщили в ведомстве, обнародовав фотографию героя.
Пользватели в соцсетях выразили восхищение.
«Молодец! Спасибо! Человек на своём месте», - отметили они.
Ранее мы сообщали, одесский моряк получил престижную награду за мужество в борьбе с пиратами.
Танкер, работавший в Западной Африке, был захвачен пиратами, в результате чего часть экипада была похищена, включая трех старших офицеров - капитана, старшего помощника и старшего механика.
Михаил Миронюк, который первый отправился в рейс вторым помощником капитана два дня водил корабль, в частности отремонтировал повреждённую радиотехнику, установил связь с местными властями и договорился с французским военным фрегатом о сохранении корабля в безопасном месте.
Напомним, что появление НЛО над Одесчиной обрастает новыми загадками, военные не при чем
А еще Politeka писала, что в одесском трамвае мужчины устроили разборки с пенсионерами, видео: "вломил и высадил"
Также Politeka сообщала, что одесситы застряли в диких пробках, город продолжает страдать из-за коммунальщиков: кадры