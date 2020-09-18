Мужчина спас одесситку, которая попала под колеса автомобиля

О героическом поступке рассказала на страницах соцсетей дочь пострадавшей, передает Politeka.net.

Девушка сообщила, что 26 августа на пешеходном переходе была сбита ее мать.

Водитель Рено, проезжая мимо аварии остановился и до приезда бригады скорой помощи оказывал женщине домедицинскую помощь. Благодаря его действиям одесситка осталась жива.

Позже стало известно, что героем оказался сотрудник ГСЧС майор гражданской защиты Михаил Гоголь. Об этом сообщили в ведомстве, обнародовав фотографию героя.

Пользватели в соцсетях выразили восхищение.

«Молодец! Спасибо! Человек на своём месте», - отметили они.

Ранее мы сообщали, одесский моряк получил престижную награду за мужество в борьбе с пиратами.

Танкер, работавший в Западной Африке, был захвачен пиратами, в результате чего часть экипада была похищена, включая трех старших офицеров - капитана, старшего помощника и старшего механика.

Михаил Миронюк, который первый отправился в рейс вторым помощником капитана два дня водил корабль, в частности отремонтировал повреждённую радиотехнику, установил связь с местными властями и договорился с французским военным фрегатом о сохранении корабля в безопасном месте.

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