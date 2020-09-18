В Одессе патрульные составили протокол на водителя маршрутки за нарушения карантинных мер
Подробности рассказали очевидцы в местном телеграм-канале "Одесса INFO", обнародовав видео с места события, передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)
По их словам, патрульные полицейские остановили маршрутное такси №150 на улице Краснова, высадили всех стоячих пассажиров из салона, а водителю выписали штраф.
При этом людей возмутило поведение полицейских.
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«Остановите нам пустую маршрутку, чтобы мы смогли уехать», - говорят пассажиры, которые оказались на улице.
Надо сказать, за нарушение правил карантина и санитарных норм в Украине предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Это штрафы от 17 до 170 тысяч гривен или тюремное заключение сроком от трех до 8 лет.
До этого мы писали, что по последним данным китайский вирус, который свирепствует в Одесской области, унес жизни еще троих человек.
За минувшие сутки на территории Одесской области методом ПЦР выявлено 321 новых случаев заражения, из них 29 – дети и 25 медработники.
Также зафиксировано три новых летальных случая – из них два в Одессе и один в Саратском районе.
Общее число инфицированных достигло -10 931 человек, при этом от осложнений, вызванных коварным недугом, скончались 158 пациентов.
В целом по Украине за сутки обнаружено 3 228 новых случаев. С начала пандемии в стране зафиксированы 169 472 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 3 468 летальных, 75 486 пациентов выздоровели.
Напомним, эпидемия не утихает на Одесчине: сколько новых жизней унесла зараза
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