Новую вспышку китайского вируса, который уже полгода косит людей по всему миру, зафиксировали в мужском монастыре Одессы

Об этом сообщил в ходе брифинга заместитель главного санитарного врача Одесской области Сергей Дементьев, передает Politeka.net

Медик заявил, что в Свято-Успенском патриаршем мужском монастыре Одессы заражены шесть человек, при этот уже установлено что в контакте с ними состояли 88 лиц.

"У них отобраны биоматериалы, которые уже направлены в лабораторию, результаты исследований будут известны в ближайшее время", - отметил Дементьев.

Кроме того, в монастыре проведены все соответствующие медико-санитарные мероприятия.

До этого мы писали, что по последним данным китайский вирус, который свирепствует в Одесской области, унес жизни еще троих человек.

За минувшие сутки на территории Одесской области методом ПЦР выявлено 321 новых случаев заражения, из них 29 – дети и 25 медработники.

Также зафиксировано три новых летальных случая – из них два в Одессе и один в Саратском районе.

Общее число инфицированных достигло -10 931 человек, при этом от осложнений, вызванных коварным недугом, скончались 158 пациентов.

В целом по Украине за сутки обнаружено 3 228 новых случаев. С начала пандемии в стране зафиксированы 169 472 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 3 468 летальных, 75 486 пациентов выздоровели.

Напомним, эпидемия не утихает на Одесчине: сколько новых жизней унесла зараза

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