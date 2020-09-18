Жителям Одессы сообщили, как врачи проводят срочные операции в условиях карантина

Об этом поведал директор одной из городских больниц Денис Себов, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам медика, больницы разделили на так называемую «чистую» и «грязную» зоны. Между ними находится буферная зона, где персонал может провести дезобработку и сменить средства индивидуальной защиты.

Все прибывшие пациенты, у которых нет результатов обследования на COVID-19 помещаются в «грязную» зону, где они рассматриваются как потенциально больные.

Далее, его тестируют методом ИФА антител Ig-M и при отрицательном результате на COVID-19 перемещают «чистую» зону отделения.

Если же у больного, отмечает медик, обнаружится положительный результат, то в этом случае у него проведут ПЦР-тестирование и далее его начнут лечить.

До этого мы сообщали, что в Свято-Успенском патриаршем мужском монастыре Одессы заражены вирусом 6 человек. При этом уже установлено, что в контакте с ними состояли 88 лиц.

Также мы писали, что по последним данным китайский вирус, который свирепствует в Одесской области, унес жизни еще троих человек.

За минувшие сутки на территории Одесской области методом ПЦР выявлено 321 новых случаев заражения, из них 29 – дети и 25 медработники.

Зафиксировано три новых летальных случая – из них два в Одессе и один в Саратском районе.

Общее число инфицированных достигло -10 931 человек, при этом от осложнений, вызванных коварным недугом, скончались 158 пациентов.

В целом по Украине за сутки обнаружено 3 228 новых случаев. С начала пандемии в стране зафиксированы 169 472 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 3 468 летальных, 75 486 пациентов выздоровели.

Напомним, эпидемия не утихает на Одесчине: сколько новых жизней унесла зараза

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