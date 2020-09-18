Синоптики предупредили, что погода на выходных в Одессе не будет такой жаркой, как раньше

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

Согласно прогнозу, в субботу днем облака в Одессе к утру рассеются, и больше в этот день они на небе не появятся. Без существенных осадков.

Ветер прогнозируют северный со скоростью 9-14 метров в секунду.

Температура ночью составит 10-12 °С, днем столбики термометров покажут 19-21 °С.

Температура морской воды 19-20 °С.

В Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью 8-13 °С, днем 19-24 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

В воскресенье, 20 сентября, в Одессе первая половина дня в Одессе будет ясной, а после обеда появятся облака. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью 9-14 °С, днем 20-25 °С.

Ранее мы сообщали, одесситы разгадали загадку появления неопознанного летающего объекта в небе над городом.

Люди пришли к выводу, что это воздушная мишень, используемая военными в учениях.

"Общими усилиями наших читателей пришли к выводу, что это воздушные мишени, используются военными в учениях. Они спускаются на парашютах, пока по ним стреляют", – рассказали они.

Напомним, что одесситов предупредили о надвигающемся шторме: когда ждать непогоды

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