Синоптики предупредили, что погода на выходных в Одессе не будет такой жаркой, как раньше
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
Согласно прогнозу, в субботу днем облака в Одессе к утру рассеются, и больше в этот день они на небе не появятся. Без существенных осадков.
Ветер прогнозируют северный со скоростью 9-14 метров в секунду.
Температура ночью составит 10-12 °С, днем столбики термометров покажут 19-21 °С.
Температура морской воды 19-20 °С.
Переворот курса доллара, повышение зарплат и угроза лишиться безвиза – главное за ночь
Фигуристая "невеста" Харламова без стыда сбросила купальник, соблазнив Тарзана: "Поинтереснее, чем Асмус"
Появилось редкое фото со всеми детьми Кристины Орбакайте: "Такие тощие..."
Дочери Георгия Гонгадзе выросли и поражают красотой: как сейчас выглядят девушки и чем они занимаются
В Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью 8-13 °С, днем 19-24 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
В воскресенье, 20 сентября, в Одессе первая половина дня в Одессе будет ясной, а после обеда появятся облака. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.
Температура ночью 9-14 °С, днем 20-25 °С.
Ранее мы сообщали, одесситы разгадали загадку появления неопознанного летающего объекта в небе над городом.
Люди пришли к выводу, что это воздушная мишень, используемая военными в учениях.
"Общими усилиями наших читателей пришли к выводу, что это воздушные мишени, используются военными в учениях. Они спускаются на парашютах, пока по ним стреляют", – рассказали они.
Напомним, что одесситов предупредили о надвигающемся шторме: когда ждать непогоды
А еще Politeka писала, что туристов унесло штормом в море под Одессой, фото: стала известна их судьба
Также Politeka сообщала, что погода устроит одесситам испытание : синоптики предупредили об опасности