Большую часть новой недели Одесса будет под воздействием антициклона, который принесет сухую и солнечную погоду, однако под конец ситуация резко изменится

Как сообщили синоптики, дождь, гроза и штормовой ветер разгуляются в городе, непогоду принесет новый циклон из Атлантики, пишет Politeka.net.

В понедельник, 21 сентября, в Одессе безоблачному утру придет на смену пасмурная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.

Прогнозируется умеренный переменный ветер.

Температура воздуха составит +16 +21 градусов.

Во вторник, 22 сентября, в городе весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.

Дневная температура воздуха останется без изменений. Прогнозируется слабый переменный ветер.

В среду, 23 сентября, в этот день в Одессе небо будет ясным до самого позднего вечера. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью +14+16 градусов, днем +21+22 градуса.

В четверг, 24 сентября, ясная погода в Одессе будет наблюдаться на протяжении всего дня. Осадков по-прежнему не привидится. Температура воздуха проявит стабильность и останется прежней.

В пятницу, 25 сентября, утро и день будет ясным, вечером и ночью ожидается облачность. Без осадков. Переменный ветер все также останется слабым. Температура воздуха немного повысится, днем покажет +23 градуса.

В субботу и воскресенье над городом установит свое влияние циклон из Атлантики. Небо затянется тучами. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя, местами грозу. В воскресенье поднимется юго-восточный штормовой ветер. Небо будет мрачным и пасмурным. Город накроет область грозовой активности.

Температура воздуха ночью +16+19, днем +23+24 градуса.

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