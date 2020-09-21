Врачи спасают маленького мальчика из Одесской области, который получил серьезные травму головы после падения с горки на детской площадке
Об этом сообщает Politeka.net. со ссылкой на волонтеров благотворительной организации "Добро.ua".
По их словам, маленький Максим вот уже 10 месяцев борется за свою жизнь.
Всё началось с того, что в прошлом году мальчик, гуляя с мамой он упал с горки высотой около метра и получил черепно-мозговую травму.
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«Ребенка доставили в реанимацию Одесской больницы, где в срочном порядке была проведена трепанация черепа и удалена внутримозговая гематома. Через несколько дней Максим пришел в себя, но затем произошло повторное кровоизлияние с остановкой сердца и дыхания», - рассказали волонтеры.
Состояние мальчика только ухудшалось и медиками было принято решение спасать ребенка в Научно-практическом центре нейрореабилитации "Нодус" (г. Бровары, Киевская обл.). В июле мальчика в состоянии комы перевезли в центр "Нодус", и борьба продолжилась.
На сегодняшний день, по словам волонтеров, Максим пребывает в малом сознании. Он ежедневно проходит как физическую, так и нейрореабилитацию.
При просмотре мультиков, реагирует реагирует смехом и улыбкой на любимых героев. Кроме того, он усиленно занимается с логопедом.
Однако следующий этап лечения является затратным, денег у его семьи катастрофически не хватает, поэтому неравнодушных граждан призывают помочь спасти жизнь мальчика.
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