В Одессе ведутся поиски 11-летней девочки, которая вышла на прогулку и не вернулась

Как передает Рoliteka.net, об исчезновении ребенка сообщили в пресс-службе регионального ГУНП.

Известно, что пропавшую зовут Зыбина Вероника Сергеевна, 2009 года рождения. Девочка еще вчера, 20 сентября, ушла погулять и с тех пор о ней нет никаких известий.

Приметы Вероники: рост 152 см, худощавого телосложения, волосы русые, прическа каре, глаза голубые. Из особых примет – коричневое родимое пятно на правой ноге.

Была одета в камуфляжную кофту с надписью розового цвета, голубые джинсы с желтыми смайлами и серые кроссовки.

Полицейские просят одесситов, которые имеют информацию о местонахождении ребенка, сообщать по телефонам: 048 766 90 34, 048 766 89 98 или по спецлинии "102".

До этого мы сообщали, в Одессе устанавливается личность мужчины, который попал в реанимацию.

О человеке, который утром во вторник, 16 сентября, был доставлен в отделении интенсивной терапии Одесской городской клинической больницы №11, сообщил сообщил сотрудник этого медучреждения Виктор Мороз.

Мужчина на вид 45-50 лет, был обнаружен без сознания на Николаевской дороге 299 , возле магазина Честер на Лузановке.

«Выявлена тяжёлая травма головы, проведена операция. Родственников или знакомых прошу опознать мужчину. Обращаться в отделение реанимации 11 ГКБ (ул. Воробьева 5)», - сообщил медработник.

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