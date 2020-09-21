Пациенты с симптомами ОРЗ до 7 дней ждут результатов теста в общей палате

Одесситы сообщили о катастрофической ситуации в одной из больниц, где принимают зараженных китайской инфекцией

Речь идет о городской больнице №5 на Лидерсовском бульваре в парке Шевченко.

Как рассказала на страницах соцсетей одесская журналистка Вера Черныш, там пациенты с симптомами ОРЗ до 7 дней ждут результатов теста на коронавирус в общих палатах, передает Politeka.net

"У моей родственницы температура 39 уже две недели, вода в легких, дикая головная боль, с кровати встать не может", – рассказала журналистка.

Она отметила, что врачи лечили пациентку лишь жаропонижающим.

"Один врач на 90 человек, его больная видела раз или два за все время. Ночью медсестры не приходят, ты сам по себе. Днем приходят изредка, хамят. Одна пациентка упала, разбила голову. Помощь ей оказывали соседи по несчастью", – описала ситуацию одесситка.

Журналистка призналась, что ее больная родственница пыталась дать взятку врачу в размере 200 гривен в обмен на его номер телефона. Медик деньги взял, утверждает Черныш, но номер не дал.

Кроме того, она обратила внимание, что места в больнице на исходе, да и толку от таких мест.

"Если заболел, либо сам выздоровеешь, либо умрешь. Естественный отбор – как-то так можно характеризовать то, что творится в этой и, я уверена, практически во всех остальных украинских больницах", – добавила в заключении Черныш.

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