Пока мать в пьяном угаре спала под скамейкой, ее ребенок бегал грязный и голодный по улицам Одессы

Инцидент произошел в воскресенье вечером 20 сентября на улице Ицхака Рабина на Черемушках, передает Рoliteka.net,

Прохожим стало жаль мальчугана, и они вызвали стражей порядка.

Как рассказали в патрульной полиции, когда они прибыли на место вызова, пьяная женщина лежала без сознания, а рядом был маленький грязный мальчик. Ребенок рассказал полицейским, что ему 5 лет, его зовут Ромчик и вместе с мамой он живет в поле. Малыш был голоден и просил пить. Патрульные накормили и напоили мальчика, а также вызвали "скорую" для оказания медицинской помощи ребенку и женщине.

Кроме того, инспекторы известили о происшествии в ювенальную превенцию.

До этого мы сообщали, что в Одессе мать в неадекватном состоянии избила 2-летнего ребенка прямо на детской площадке.

Мальчика с травмами госпитализировали в больницу.

По словам руководителя по делам детей, в Киевском районе города на улице Академия Глушко мать в состоянии дикой агрессии принялась избивать своего ребенка. Это заметили неравнодушные прохожие, которые вызвали полицию.

Ребенка в стрессе доставили в больницу по скорой. Там врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Сейчас у ребёнка стабильное состояние. Ему оказывают всю необходимую медпомощь. Мальчик активный, позитивный и идёт на контакт. после выписки его отправят в «Дом ребенка», а его мать, которая по сообщению полиции была пьяна, будут лишать родительских прав через суд.

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