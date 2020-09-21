В сети показали, как десятки арбузов уничтожили и выбросили в яму в Одессе
Это произошло на выходных около мини-рынка «Юго-Запад» на Люстдорфской дороге. Соответствующее видео обнародовали очевидцы в телеграм-канале «Одесса INFO», передает Рoliteka.net
На кадрах можно увидеть, как люди раскалывают арбузы и сбрасывают их в свежевырытую траншею.
Как рассказали свидетели, в момент уничтожения арбузы были еще свежими. По всей видимости, хозяева не захотели снижать цену или раздавать бесплатно подгнивающие бахчевые и таким образом ликвидировали лишний продукт.
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Теперь арбузы гниют в траншее и вонь от них разносится на всю округу.
В этом же ключе нельзя не вспомнить события, которые произошли в апреле месяце в период скорого карантина. Жители Одесской области, не имея возможности реализовывать свой товар, попросту его выкинули.
Так, в лесопосадке была обнаружена целая куча свежей редиски. Это произошло в Овидиопольском районе.
Как известно, этот район славится своими теплицами и хорошими урожаями овощей. Тогда в условия карантинных ограничений фермерам Одесской области, как и всей Украины, было очень сложно сбывать поспевший урожай. Ведь рынки закрылись, а супермаркеты, пользуясь ситуацией, диктовали сельхозпроизводителям свои оптовые цены.
Отчаявшись, местные фермеры просто выбрасывали созревший урожай.
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