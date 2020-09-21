Масштабный пожар охватил рыбацкий причал в районе Черноморки
Кадрами огненного ЧП поделились местные спасатели. Также в сети появилось видео пожара от очевидцев, передает Politeka.net (чтобы просмотретьб – доскролльте страницу до конца)
По словам пожарников, рано утром, 21 сентября, в службу спасения «101» поступил сигнал о возгорании летних домиков рыбаков на территории причала №129.
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Прибывшие на место сотрудники ГСЧС увидели, что огонь поглотил уже 4 домика и продолжал распространятся. В связи с угрозой спасатели работали по повышенному номеру вызова.
«Сложность тушения пожара заключалась в сильном задымлении, большом расстоянии до источников воды, хаотичной застройке и периодическом взрыве газовых баллонов в домах», - рассказали они.
Локализовать пожар удалось только в 7:09, а полностью потушить – в 08:05. Общая площадь составила 800 кв. м.
К счастью, погибших и пострадавших нет. Спасены от огня 10 соседних домов. Причина пожара устанавливаются.
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Происшествие случилось поздно вечером в многоэтажном доме, который расположен по адресу Фонтанская дорога, 67А.
По информации сотрудников ГСЧС, загорелись электрощитовые в подвале, а также на лестничных площадках первого и второго этажей.
Потушить пожар огнеборцам удалось спустя 20 минут после приезда. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В результате ЧП два человека пострадали и были госпитализированы в больницу. Как выяснилось, они отравились продуктами горения. Еще семь человек удалось спасти пожарникам, среди них дети. Кроме того, была проведена эвакуация 40 жильцов.
Напомним, что ЧП в многоэтажке Одессы: началась срочная эвакуация, видео
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