Масштабный пожар охватил рыбацкий причал в районе Черноморки

Кадрами огненного ЧП поделились местные спасатели. Также в сети появилось видео пожара от очевидцев, передает Politeka.net (чтобы просмотретьб – доскролльте страницу до конца)

По словам пожарников, рано утром, 21 сентября, в службу спасения «101» поступил сигнал о возгорании летних домиков рыбаков на территории причала №129.

Прибывшие на место сотрудники ГСЧС увидели, что огонь поглотил уже 4 домика и продолжал распространятся. В связи с угрозой спасатели работали по повышенному номеру вызова.

«Сложность тушения пожара заключалась в сильном задымлении, большом расстоянии до источников воды, хаотичной застройке и периодическом взрыве газовых баллонов в домах», - рассказали они.

Локализовать пожар удалось только в 7:09, а полностью потушить – в 08:05. Общая площадь составила 800 кв. м.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Спасены от огня 10 соседних домов. Причина пожара устанавливаются.

До этого мы сообщали, что в Одессе в 16-этажном жилом доме загорелись кабеля, людей срочно эвакуировали.

Происшествие случилось поздно вечером в многоэтажном доме, который расположен по адресу Фонтанская дорога, 67А.

По информации сотрудников ГСЧС, загорелись электрощитовые в подвале, а также на лестничных площадках первого и второго этажей.

Потушить пожар огнеборцам удалось спустя 20 минут после приезда. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В результате ЧП два человека пострадали и были госпитализированы в больницу. Как выяснилось, они отравились продуктами горения. Еще семь человек удалось спасти пожарникам, среди них дети. Кроме того, была проведена эвакуация 40 жильцов.

4 дома сгорели утром в Одессе на 129 причале. Видео Пожар уничтожил 4 летних рыбацких домика в Одессе на 129 причале. Сообщение о пожаре поступило в службу спасения «101» 21 сентября в 5:50. В связи с угрозой распространения огня на соседние сооружения из-за порывов ветра был объявлен повышенный номер вызова пожарно-спасательных подразделений. В ликвидации пожара участвовали 11 пожарных машин и 40 человек личного состава ГСЧС. Сложность тушения пожара заключалась в сильном задымлении, большом расстоянии до источников воды, хаотичной застройке и периодическом взрыве газовых баллонов в домах. Спасатели пожар ликвидировали в 08:05 на площади 800 кв м. Погибших и пострадавших нет. Спасены от огня 10 соседних домов. Причина пожара устанавливаются. Gepostet von Трасса Е-95 am Montag, 21. September 2020

Напомним, что ЧП в многоэтажке Одессы: началась срочная эвакуация, видео

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