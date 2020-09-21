Полиция задержала вооруженных титушек, которые приехали в Одессу
В понедельник, 21 сентября, на территории отеля "Гранд-Марин" в элитном коттеджном поселке Совиньон проходит съезд партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" , пишет издание «
Туда съехались представители различных патриотических партий Одессы, которые заявили, что съезд охраняют вооруженные титушки нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.
Также на место прибыли около 500 силовиков, среди которых полицейские и бойцы Нацгвардии.
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В какой-то момент между правоохранителями и титушками произошла потасовка. В результате, по сведениям «Думской», было задержано несколько десятков человек, вооруженных травматическим и боевым оружием. Их окружили полицейские, вынудив выйти из пансионата и сесть в подогнанные автобусы, которые отвезли титушек в райотдел.
На карах от очевидцев можно увидеть, как на территории базы «Гранд Марин», где сейчас происходит съезд ОПЗ на земле лежат «стволы», которые изъяли полицейские.
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