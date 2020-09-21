Полиция задержала вооруженных титушек, которые приехали в Одессу

В понедельник, 21 сентября, на территории отеля "Гранд-Марин" в элитном коттеджном поселке Совиньон проходит съезд партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" , пишет издание « Думская ».

Туда съехались представители различных патриотических партий Одессы, которые заявили, что съезд охраняют вооруженные титушки нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Также на место прибыли около 500 силовиков, среди которых полицейские и бойцы Нацгвардии.

В какой-то момент между правоохранителями и титушками произошла потасовка. В результате, по сведениям «Думской», было задержано несколько десятков человек, вооруженных травматическим и боевым оружием. Их окружили полицейские, вынудив выйти из пансионата и сесть в подогнанные автобусы, которые отвезли титушек в райотдел.

На карах от очевидцев можно увидеть, как на территории базы «Гранд Марин», где сейчас происходит съезд ОПЗ на земле лежат «стволы», которые изъяли полицейские.