По последним данным на территории Одесской области зафиксировано еще 188 новых случаев китайского вируса

Об этом стало известно в ходе мониторинга, который провели в Одесском областном лабораторном центре МОЗ Украины, передает Politeka.net

Согласно информации, общее количество зараженных с начала пандемии составляет 11 609 человек. Из них 4 741 человек — жители Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 188 новых случаев заболевания, из них 43 — у одесситов, 145 — у жителей районов области. Скончались от осложнений, вызванных вирусом 160 человек, выздоровели 2427, продолжают болеть 9023 болеют, под подозрением находятся 13207 жителей.

В Украине на утро, 21 сентября, всего с начала эпидемии 178 353 заболевших Covid-19. Из них 3 583 человека умерли и 78 184 пациента выздоровели. За минувший день вирус подтвердился еще у 2 675 украинцев.

До этого мы писали, что одесситы сообщили о катастрофической ситуации в одной из больниц, где принимают зараженных китайской инфекцией.

Речь идет о городской больнице №5 на Лидерсовском бульваре в парке Шевченко.

По словам одесской журналистки Веры Черныш, там пациенты с симптомами ОРЗ до 7 дней ждут результатов теста на китайский вирус в общих палатах.

"У моей родственницы температура 39 уже две недели, вода в легких, дикая головная боль, с кровати встать не может", – рассказала журналистка.

Она отметила, что врачи лечили пациентку лишь жаропонижающим.

Напомним, эпидемия не утихает на Одесчине: сколько новых жизней унесла зараза

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