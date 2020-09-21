По последним данным на территории Одесской области зафиксировано еще 188 новых случаев китайского вируса
Об этом стало известно в ходе мониторинга, который провели в Одесском областном лабораторном центре МОЗ Украины, передает Politeka.net
Согласно информации, общее количество зараженных с начала пандемии составляет 11 609 человек. Из них 4 741 человек — жители Одессы.
За последние сутки в регионе зарегистрированы 188 новых случаев заболевания, из них 43 — у одесситов, 145 — у жителей районов области. Скончались от осложнений, вызванных вирусом 160 человек, выздоровели 2427, продолжают болеть 9023 болеют, под подозрением находятся 13207 жителей.
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В Украине на утро, 21 сентября, всего с начала эпидемии 178 353 заболевших Covid-19. Из них 3 583 человека умерли и 78 184 пациента выздоровели. За минувший день вирус подтвердился еще у 2 675 украинцев.
До этого мы писали, что одесситы сообщили о катастрофической ситуации в одной из больниц, где принимают зараженных китайской инфекцией.
Речь идет о городской больнице №5 на Лидерсовском бульваре в парке Шевченко.
По словам одесской журналистки Веры Черныш, там пациенты с симптомами ОРЗ до 7 дней ждут результатов теста на китайский вирус в общих палатах.
"У моей родственницы температура 39 уже две недели, вода в легких, дикая головная боль, с кровати встать не может", – рассказала журналистка.
Она отметила, что врачи лечили пациентку лишь жаропонижающим.
Напомним, эпидемия не утихает на Одесчине: сколько новых жизней унесла зараза
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Также Politeka писала, что полиция устроила облаву на маршрутки в Одессе, видео: "высадили всех..."