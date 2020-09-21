О переполненных больницах зараженными вирусом сообщают не только жители Одессы, но и сами врачи

Однако директор горздрава Елена Якименко озвучила свою версию перегруженности одесской инфекционки, пишет Думская .

Чиновница утверждает, что многие пациенты наотрез отказываются покидать стены больницы, ни смотря ни на что.

«Прибывает пациент, его в приемном отделении осматривают, не выявляют необходимость госпитализации, делают тесты и направляют на самоизоляцию, однако пациент вдруг начинает агрессивно доказывать, что он должен лечь на стационар. Или бывает, что отказываются выписываться. Во многом в таких ситуациях виновны и близкие этих людей, которые пытаются изолировать родственника в больнице любой ценой, все это приводит к дополнительной нагрузке на клинику», — говорит Якименко.

Также директор горздрава заявила, что увеличилось количество пациентов-«нелегалов», то есть жителей области, которые прибывают в Одессу, называют наугад любой адрес, чтобы попасть в инфекционную больницу.

«К нам поступил человек с Парковой улицы. Когда начали разбираться, оказалось, что он с Парковой, но из Черноморска. И таких случаев немало. А ведь подобное не только перегружает больницу, но и искажает статистику по COVID-19 как Одессы, так и других населенных пунктов», — рассказала она.

По последним данным на территории Одесской области зафиксировано еще 188 новых случаев китайского вируса.

Общее количество зараженных с начала пандемии составляет 11 609 человек. Из них 4 741 человек — жители Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 188 новых случаев заболевания, из них 43 — у одесситов, 145 — у жителей районов области. Скончались от осложнений, вызванных вирусом 160 человек, выздоровели 2427, продолжают болеть 9023 болеют, под подозрением находятся 13207 жителей.

В Украине на утро, 21 сентября, всего с начала эпидемии 178 353 заболевших Covid-19. Из них 3 583 человека умерли и 78 184 пациента выздоровели. За минувший день вирус подтвердился еще у 2 675 украинцев.



Напомним, эпидемия не утихает на Одесчине: сколько новых жизней унесла зараза

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