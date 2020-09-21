О переполненных больницах зараженными вирусом сообщают не только жители Одессы, но и сами врачи
Однако директор горздрава Елена Якименко озвучила свою версию перегруженности одесской инфекционки, пишет
Чиновница утверждает, что многие пациенты наотрез отказываются покидать стены больницы, ни смотря ни на что.
«Прибывает пациент, его в приемном отделении осматривают, не выявляют необходимость госпитализации, делают тесты и направляют на самоизоляцию, однако пациент вдруг начинает агрессивно доказывать, что он должен лечь на стационар. Или бывает, что отказываются выписываться. Во многом в таких ситуациях виновны и близкие этих людей, которые пытаются изолировать родственника в больнице любой ценой, все это приводит к дополнительной нагрузке на клинику», — говорит Якименко.
«Поменялись женами»: муж Дорофеевой Дантес превзошел Тарзана, сделав чистосердечное «признание»
Размалеванная Ирина Билык ошарашила видом в постели, прикрывшись розами: "100 и 1 пластическая операция"
"Невеста" Харламова разлеглась у бассейна в бесстыжем купальнике: "Ищет миллионера..."
Гривна ушла в пике, украинцам рассказали, стоит ли менять доллары: «Вы выиграете, если…»
Также директор горздрава заявила, что увеличилось количество пациентов-«нелегалов», то есть жителей области, которые прибывают в Одессу, называют наугад любой адрес, чтобы попасть в инфекционную больницу.
«К нам поступил человек с Парковой улицы. Когда начали разбираться, оказалось, что он с Парковой, но из Черноморска. И таких случаев немало. А ведь подобное не только перегружает больницу, но и искажает статистику по COVID-19 как Одессы, так и других населенных пунктов», — рассказала она.
По последним данным на территории Одесской области зафиксировано еще 188 новых случаев китайского вируса.
Общее количество зараженных с начала пандемии составляет 11 609 человек. Из них 4 741 человек — жители Одессы.
За последние сутки в регионе зарегистрированы 188 новых случаев заболевания, из них 43 — у одесситов, 145 — у жителей районов области. Скончались от осложнений, вызванных вирусом 160 человек, выздоровели 2427, продолжают болеть 9023 болеют, под подозрением находятся 13207 жителей.
В Украине на утро, 21 сентября, всего с начала эпидемии 178 353 заболевших Covid-19. Из них 3 583 человека умерли и 78 184 пациента выздоровели. За минувший день вирус подтвердился еще у 2 675 украинцев.
Напомним, эпидемия не утихает на Одесчине: сколько новых жизней унесла зараза
Как сообщала Politeka, "Штрафы 170 тысяч": одесситов ждет расплата за массовые гуляния на День города
Также Politeka писала, что полиция устроила облаву на маршрутки в Одессе, видео: "высадили всех..."