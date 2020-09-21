Для опорных больниц в Одессе, которые принимают зараженных китайской инфекцией было закуплено 196 кислородных аппаратов из США

Такая информация появилась на официальном сайте Одессы, передает Рoliteka.net

В частности, эти аппараты используются как для непосредственной подачи кислорода пациенту, так и для обеспечения кислородом медицинских аппаратов.

Стало известно, что всего получено 196 кислородных концентраторов, из которых: в городскую клиническую инфекционную больницу передано 50 штук, в городскую больницу №5 — 50 штук, в ГКБ №1 — 44 штуки, в ГКБ №10 — 50 штук, в городской роддом №2 — два концентратора.

В ближайшее время ожидается поставка еще 44 кислородных концентраторов в ГКБ№11.

«Все пациенты городских стационаров Одессы, нуждающиеся в кислородной респираторной поддержке, обеспечены данным видом лечения в полном объеме. При необходимости, будет рассмотрен вопрос о дополнительных закупках дыхательного и другого медицинского оборудования», – отмечается на сайте.

По последним данным на территории Одесской области зафиксировано еще 188 новых случаев китайского вируса.

Общее количество зараженных с начала пандемии составляет 11 609 человек. Из них 4 741 человек — жители Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 188 новых случаев заболевания, из них 43 — у одесситов, 145 — у жителей районов области. Скончались от осложнений, вызванных вирусом 160 человек, выздоровели 2427, продолжают болеть 9023 болеют, под подозрением находятся 13207 жителей.

В Украине на утро, 21 сентября, всего с начала эпидемии 178 353 заболевших Covid-19. Из них 3 583 человека умерли и 78 184 пациента выздоровели. За минувший день вирус подтвердился еще у 2 675 украинцев.

Напомним, эпидемия не утихает на Одесчине: сколько новых жизней унесла зараза

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