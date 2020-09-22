Во время ракетных стрельб на военном полигоне произошел пожар
Об этом передает Politeka.net , со ссылкой на пресс-службу Оперативного командования "Юг".
ЧП случилось днем 21 сентября, во время тренировок по стрельбе на полигоне Ягорлык на юге Украины. В какой-то момент вспыхнула сухая трава в поле и лесополосе и огонь начал стремительно распространяться.
По тревоге были подняты личный состав командования и представители ГСЧС.
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Чтобы погасить огонь, спасатели задействовали пожарную технику и авиацию. Отмечается, что из участников – никто не пострадал.
До этого мы писали, что масштабный пожар охватил рыбацкий причал в районе Черноморки.
По словам пожарников, рано утром, 21 сентября, в службу спасения «101» поступил сигнал о возгорании летних домиков рыбаков на территории причала №129.
Прибывшие на место сотрудники ГСЧС увидели, что огонь поглотил уже 4 домика и продолжал распространятся. В связи с угрозой спасатели работали по повышенному номеру вызова.
«Сложность тушения пожара заключалась в сильном задымлении, большом расстоянии до источников воды, хаотичной застройке и периодическом взрыве газовых баллонов в домах», - рассказали они.
Локализовать пожар удалось только в 7:09, а полностью потушить – в 08:05. Общая площадь составила 800 кв. м.
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