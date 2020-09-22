Была задействована пожарная техника и авиация

Во время ракетных стрельб на военном полигоне произошел пожар

Об этом передает Politeka.net , со ссылкой на пресс-службу Оперативного командования "Юг".

ЧП случилось днем 21 сентября, во время тренировок по стрельбе на полигоне Ягорлык на юге Украины. В какой-то момент вспыхнула сухая трава в поле и лесополосе и огонь начал стремительно распространяться.

По тревоге были подняты личный состав командования и представители ГСЧС.

Чтобы погасить огонь, спасатели задействовали пожарную технику и авиацию. Отмечается, что из участников – никто не пострадал.

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По словам пожарников, рано утром, 21 сентября, в службу спасения «101» поступил сигнал о возгорании летних домиков рыбаков на территории причала №129.

Прибывшие на место сотрудники ГСЧС увидели, что огонь поглотил уже 4 домика и продолжал распространятся. В связи с угрозой спасатели работали по повышенному номеру вызова.

«Сложность тушения пожара заключалась в сильном задымлении, большом расстоянии до источников воды, хаотичной застройке и периодическом взрыве газовых баллонов в домах», - рассказали они.

Локализовать пожар удалось только в 7:09, а полностью потушить – в 08:05. Общая площадь составила 800 кв. м.

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