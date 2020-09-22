В небе над Одесской областью американские и украинские военные проведут совместные учения

Как сообщили на странице в социальной сети Фейсбук, тренировки будут проходить 2 дня - 22 и 23 сентября, передает Politeka.net

Согласно информации военных, 22 сентября будут осуществляться полеты над Рыбаковкой, Очаковом, Анатольевкой (Николаевская область) и Березовкой (Одесская область). Полеты будут включать дозаправку в воздухе. Их проведут в период между 12.30 и 14.00.

На, 23 сентября запланированы полеты на низких высотах и отработки других навыков будут проводиться в Херсоне, Запорожье, Днепре, Полтаве, и Черкассах.

До этого мы писали, что во время ракетных стрельб на военном полигоне произошел пожар.

ЧП случилось вечером 21 сентября, во время тренировок по стрельбе на полигоне оперативного командования. В какой-то момент вспыхнула сухая трава в поле и лесополосе и огонь начал стремительно распространяться.

По тревоге были подняты личный состав командования и представители ГСЧС.

Чтобы погасить огонь, спасатели задействовали пожарную технику и авиацию. Отмечается, что из участников – никто не пострадал.

Напомним, что военную авиацию подняли в небе над Одессой: кадры происходящего

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