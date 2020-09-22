Сколько жертв за сутки

За минувшие сутки на Одесчине от китайской инфекции скончались пять человек

Такие печальные данные обнародовали на сайте СНБО, передает Politeka.net

По состоянию на утро, 22 сентября, лабораторно выявлено 233 новых случая заражения.

Общее количество заболевших с начала эпидемии уже составляет 11843 человека.

Также известно, что за прошедшие сутки умерли 5 пациентов от осложнений, вызванных китайским вирусом. За весь период пандемии летальных случаев зарегистрировано 165.

Выздоровели 2477 жителя Одесской области, 9201 болеют на данный момент и 13628 находятся под подозрением.

До этого мы писали, что эпидемия не сбавляет темпы в Одессе и в связи с этим было закуплено почти две сотни кислородных аппаратов для больниц.

В частности, эти аппараты используются как для непосредственной подачи кислорода пациенту, так и для обеспечения кислородом медицинских аппаратов.

Всего получено 196 кислородных концентраторов, из которых: в городскую клиническую инфекционную больницу передано 50 штук, в городскую больницу №5 — 50 штук, в ГКБ №1 — 44 штуки, в ГКБ №10 — 50 штук, в городской роддом №2 — два концентратора.

В ближайшее время ожидается поставка еще 44 кислородных концентраторов в ГКБ№11.

«Все пациенты городских стационаров Одессы, нуждающиеся в кислородной респираторной поддержке, обеспечены данным видом лечения в полном объеме. При необходимости, будет рассмотрен вопрос о дополнительных закупках дыхательного и другого медицинского оборудования», – отмечается на официальном сайте города.

Напомним, эпидемия не утихает на Одесчине: сколько новых жизней унесла зараза

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