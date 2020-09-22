Все больше школ в Одессе сталкиваются с вирусной инфекцией из Китая

Так, уже стало известно, что в городе 19 классов ушли на самоизоляцию из-за того, что заражены педагоги. Об этом сообщила в ходе аппаратного совещания в мэрии директор департамента образования и науки Елена Буйневич, передает Politeka.net

Она уточнила, речь идет об отдельных классах в разных школах Одессы. Целых школ, которые ушли на карантин, пока нет.

«На сегодняшний день есть несколько заболевших учителей. Родителям учеников тех классов, где есть заболевшие педагог или ребенок, оперативно сообщают о том, что необходимо уйти на самоизоляцию, и эти классы переводят на дистанционное обучение», – пояснила Буйневич.

Также стало известно, что на двухнедельный карантин отправили воспитанники трех групп детсадов.

Напомним, что за минувшие сутки на Одесчине от китайской инфекции скончались пять человек.

Так, по состоянию на утро, 22 сентября, лабораторно выявлено 233 новых случая заражения.

Общее количество заболевших с начала эпидемии уже составляет 11843 человека.

Также известно, что за прошедшие сутки умерли 5 пациентов от осложнений, вызванных китайским вирусом. За весь период пандемии летальных случаев зарегистрировано 165.

Выздоровели 2477 жителя Одесской области, 9201 болеют на данный момент и 13628 находятся под подозрением.

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