В Измаиле Одесской области грузовик протаранил забор медицинского училища
Кадры разрушительного ДТП, которое случилось вечером в понедельник, 21 сентября обнародовал информационный портал "
Как выяснилось, 52-летний водитель грузовика «ГАЗ-53», уходя от столкновения, не справился с управлением и на полном ходу врезался в забор учебного учреждения.
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Всему виной стала иномарка, которая выскочила сбоку и не уступила дорогу грузовику.
В результате аварии, по данным издания, пострадал пассажир «ГАЗ-53», его с травмами госпитализировали медик скорой помощи.
Ранее мы сообщали, в Одесской области случилась смертельная авария в туннеле.
Трагический инцидент произошел 17 сентября около 4 часов ночи между селами Кучурган и Павловка в Раздельнянском районе Одесской области.
По данным пресс-службы Нацполиции, водитель автомобиля марки Opel Omega не справился с управлением и на большой скорости влетел в бетонную стену туннеля. От удара он погиб на месте. Спасатели достали его тело из заблокированной машины. Также пострадали два пассажира, которые в момент аварии находились в салоне авто.
Также мы сообщали, в центре Одессы произошло ДТП с участием военного грузовика с гаубицей.
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