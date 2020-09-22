Миллионы лежали рядом с лимонами

На Одесской железной дороге организовали грандиозную коррупционную схему, а деньги при отмывании складывали в холодильник

Подробности озвучили в пресс-центре СБУ , передает Politeka.net

По их данным, чиновники искусственно создали в филиале «Одесская железная дорога» госпредприятия «Укрзализныци» заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов. Под предлогом необходимости они привлекли коммерческие структуры, которые монополизировали этот сегмент рынка.

Сотрудники СБУ открыли уголовное производство и уже зафиксировали выведение более 4 млн гривен через счета фиктивных фирм. Эти деньги были присвоены организаторами и участниками коррупционной схемы.

Обыски по делу проходили в Одессе и Киеве, в служебных помещениях и офисе коммерческих структур. Там правоохранители выявили оригиналы печаток с признаками фиктивности, черную бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию и переписку фигурантов дела. Также полиция изъяла более 1,2 млн гривен, на которые суд сейчас наложил арест.

До этого мы сообщали, в Одессе банда мошенников незаконно завладела почти двумя десятками квартир горожан.

В состав преступной группы входили четыре одессита среди которых бывший оперативник государственной службы по борьбе с экономической преступностью, адвокат и двое гражданских.

Схему проворачивали благодаря незаконному вмешательству в электронные реестры с привлечением нотариусов и государственного регистратора.

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