Полиция бросилась на поиски 15-летней девочки, которая исчезла под Одессой
О пропаже несовершеннолетней рассказали в пресс-службе регионального ГУНП, передает Politeka.net
По информации полиции, 15-летняя жительница поселка Александровка Валентина Глушкова, еще вечером 21 сентября ушла из детского учреждения и с тех пор о ней нет никаких известий.
Приметы Вали: рост 171 см, среднего телосложения, рыжие волосы, зеленые глаза.
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Была одета в розовую кофту, светлые джинсы, синие кроссовки.
С любой информацией о местонахождении девочки, просьба сообщать в Черноморское ОП по телефонам: (04868) 6-02-02, 6-21-28, 6-54-55 или по спецлинии «102».
До этого мы сообщали, что в Одессе под колеса поезда попала молодая девушка.
Трагический инцидент на железной дороге возле Ленпоселка случился днем в понедельник.
По данным полиции, погибшей оказалась 23-летняя местная жительница, которая переходила через железнодорожные пути в неустановленном месте. Девушка была в наушниках и не услышала предупредительные сигналы, которые подавал машинист, и крики прохожих о приближении локомотива. Медиков и полицейских на место вызвали свидетели происшествия, однако спасти молодую одесситку не удалось.
От полученного удара она погибла на месте.
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