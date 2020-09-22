Девочку нужно найти как можно быстрее

Полиция бросилась на поиски 15-летней девочки, которая исчезла под Одессой

О пропаже несовершеннолетней рассказали в пресс-службе регионального ГУНП, передает Politeka.net

По информации полиции, 15-летняя жительница поселка Александровка Валентина Глушкова, еще вечером 21 сентября ушла из детского учреждения и с тех пор о ней нет никаких известий.

Приметы Вали: рост 171 см, среднего телосложения, рыжие волосы, зеленые глаза.

Была одета в розовую кофту, светлые джинсы, синие кроссовки.

С любой информацией о местонахождении девочки, просьба сообщать в Черноморское ОП по телефонам: (04868) 6-02-02, 6-21-28, 6-54-55 или по спецлинии «102».

До этого мы сообщали, что в Одессе под колеса поезда попала молодая девушка.

Трагический инцидент на железной дороге возле Ленпоселка случился днем в понедельник.

По данным полиции, погибшей оказалась 23-летняя местная жительница, которая переходила через железнодорожные пути в неустановленном месте. Девушка была в наушниках и не услышала предупредительные сигналы, которые подавал машинист, и крики прохожих о приближении локомотива. Медиков и полицейских на место вызвали свидетели происшествия, однако спасти молодую одесситку не удалось.

От полученного удара она погибла на месте.

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