Из 13 высохли 5 и шестой на подходе

На территории Одессой области сложилась катастрофическая ситуация с лиманами

Как рассказал известный эколог Иван Русев, из 13 водоемов высохли уже 5, без воды может остаться шестой. Об этом он написал на страницах соцсетей, передает Рoliteka.net

Так, лиман под названием Будуры может полностью лишиться воды, если не возобновится водообмен между Черным морем и Тузловскоми лиманами.

По его слова, сейчас лиман практически без воды. На небольшой его площади идет формирование соли. В последние месяцы водная экосистема лимана постепенно приобретала красно-алый цвет. Пик таких оттенков лиман достиг к середине сентября и напоминал пейзаж далекой планеты.

Ученый отметил, что такой цвет, является своего рода индикатором массового «цветения» зеленой микроводоросли Дуналиелла салина в период высокой температуры и солености лимана.

«Важную роль также играют и галобактерии. В клетках водоросли, как и в сочной морковке, содержится много бета-каротина. Она является единственным природным источником, в котором содержание бета-каротина может достигать 60-70% ее общего содержания», - рассказал эколог.

Каротин, полученный из природных источников относится к натуральным продуктам, потребность в которых возрастает с каждым годом, отметил он.

Не так давно мы писали, что в Одесской области зафиксировали массовый мор рыбы.

Дохлую рыбу обнаружили на лимане Малый Сасык в национальном природном парке «Тузловские лиманы».

Катастрофическую ситуацию Русев связывает с отсутствием водообмена между Тузловские лиманами и Черным морем.

"Сотрудники нацпарка обнаружили водоемы, где начала гибнуть рыба. Пока нашли несколько десятков рыб, обследуют дальше почти высохшие водоемы на отдельных участках», -рассказал эколог.

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