Сотни людей взбунтовались против рэкета на одесском промрынке «Седьмой километр»

Поэтому они вышли на митинг перед зданием администрации, протестуя против ее действий, сообщают журналисты «7 канала».

Как рассказали встревоженные предприниматели,  под видом реконструкции у них незаконно отбирают принадлежащие им контейнеры.

Администрация в одностороннем порядке расторгает договора об аренде с предпринимателями. Она делает это под предлогом нарушений пожарной безопасности и т.п.

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Люди пожаловались, что контейнеры вывозят, а на их месте строят павильоны.

«Чтобы вернуться на свои рабочие места нам предлагают повторно заплатить администрации рынка», - говорят митингующие.

Ранее мы сообщали, полиция задержала вооруженных титушек, которые приехали в Одессу.

В понедельник, 21 сентября, на территории отеля "Гранд-Марин" в элитном коттеджном поселке Совиньон проходил съезд партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" .

Туда съехались представители различных патриотических партий Одессы, которые заявили, что съезд охраняют вооруженные титушки нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Также на место прибыли около 500 силовиков, среди которых полицейские  и бойцы Нацгвардии.

В какой-то момент между правоохранителями и титушками произошла потасовка. В результате, по сведениям «Думской», было задержано несколько десятков человек, вооруженных травматическим и боевым оружием. Их окружили полицейские, вынудив выйти из пансионата и сесть в подогнанные автобусы, которые отвезли титушек в райотдел.

Напомним, марш равенства в Одессе поставил на ноги полицию и Нацгвардию, есть пострадавшие: кадры замеса

Как сообщала Politeka, на пляже Одессы мужчина устроил прощание с родственницей, отдыхающие возмущены

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