Сотни людей взбунтовались против рэкета на одесском промрынке «Седьмой километр»

Поэтому они вышли на митинг перед зданием администрации, протестуя против ее действий, сообщают журналисты « 7 канала ».

Как рассказали встревоженные предприниматели, под видом реконструкции у них незаконно отбирают принадлежащие им контейнеры.

Администрация в одностороннем порядке расторгает договора об аренде с предпринимателями. Она делает это под предлогом нарушений пожарной безопасности и т.п.

Люди пожаловались, что контейнеры вывозят, а на их месте строят павильоны.

«Чтобы вернуться на свои рабочие места нам предлагают повторно заплатить администрации рынка», - говорят митингующие.

Ранее мы сообщали, полиция задержала вооруженных титушек, которые приехали в Одессу.

В понедельник, 21 сентября, на территории отеля "Гранд-Марин" в элитном коттеджном поселке Совиньон проходил съезд партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" .

Туда съехались представители различных патриотических партий Одессы, которые заявили, что съезд охраняют вооруженные титушки нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Также на место прибыли около 500 силовиков, среди которых полицейские и бойцы Нацгвардии.

В какой-то момент между правоохранителями и титушками произошла потасовка. В результате, по сведениям «Думской», было задержано несколько десятков человек, вооруженных травматическим и боевым оружием. Их окружили полицейские, вынудив выйти из пансионата и сесть в подогнанные автобусы, которые отвезли титушек в райотдел.

Напомним, марш равенства в Одессе поставил на ноги полицию и Нацгвардию, есть пострадавшие: кадры замеса

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