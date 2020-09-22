Сотни людей взбунтовались против рэкета на одесском промрынке «Седьмой километр»
Поэтому они вышли на митинг перед зданием администрации, протестуя против ее действий, сообщают журналисты «
Как рассказали встревоженные предприниматели, под видом реконструкции у них незаконно отбирают принадлежащие им контейнеры.
Администрация в одностороннем порядке расторгает договора об аренде с предпринимателями. Она делает это под предлогом нарушений пожарной безопасности и т.п.
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Люди пожаловались, что контейнеры вывозят, а на их месте строят павильоны.
«Чтобы вернуться на свои рабочие места нам предлагают повторно заплатить администрации рынка», - говорят митингующие.
Ранее мы сообщали, полиция задержала вооруженных титушек, которые приехали в Одессу.
В понедельник, 21 сентября, на территории отеля "Гранд-Марин" в элитном коттеджном поселке Совиньон проходил съезд партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" .
Туда съехались представители различных патриотических партий Одессы, которые заявили, что съезд охраняют вооруженные титушки нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.
Также на место прибыли около 500 силовиков, среди которых полицейские и бойцы Нацгвардии.
В какой-то момент между правоохранителями и титушками произошла потасовка. В результате, по сведениям «Думской», было задержано несколько десятков человек, вооруженных травматическим и боевым оружием. Их окружили полицейские, вынудив выйти из пансионата и сесть в подогнанные автобусы, которые отвезли титушек в райотдел.
Напомним, марш равенства в Одессе поставил на ноги полицию и Нацгвардию, есть пострадавшие: кадры замеса
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