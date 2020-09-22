Необычного и опасного морского обитателя выловили на пляже в курортном поселке Затока в Одесской области

Соответствующее видео обнародовали очевидцы в Telegram-канале Х_Оdessa, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

На кадрах можно увидеть электрического ската, который барахтается на берегу. Несколько человек пытаются выбросить его подальше от воды.

Отметим, что электрические скаты – достаточное необычные для наших широт морские обитатели.

Не так давно мы писали, что акваторию Черного моря вблизи Одессы заполонили гигантские медузы-корнероты.

По словам эколога, медуз в море достаточно много. Особенно — за волноломом, где вода еще достаточно теплая, в отличие от берега.

«Пожалуй, за 10 лет я не видел такой концентрации корнеротов. Причем медузы очень и очень большие, идут плотным слоем вдоль берегового течения. Поэтому купаться приходится с осторожностью, потому что так или иначе корнероты жалятся, и когда их такое количество, ожогов получается достаточно много», — рассказал экоактивист.

Также мы сообщали, что мертвых дельфинов всё чаще стало выбрасывать на побережье Черного моря.

Так, очередную страшную находку обнаружили жители города Черноморска, что вблизи Одессы.

Дельфина нашли уже мертвым на территории Центрального пляжа в воскресенье, 6 сенятбяр.Причина смерти млекопитающего на данный момент выясняется.

Выловили необычного для наших широт обитателя Gepostet von Саша Юрченко am Dienstag, 22. September 2020

Напомним, что на видео показали, как гигантские медузы атаковали Одесский залив

А еще Politeka писала, что гигантскую рыбу выловили в лимане под Одессой: как она выглядит, фото

Также Politeka сообщала, что одессит прославился после того, как переплыл залив, видео: "решил отпраздновать день рождения"



