Паломники-хасиды устроили настоящий концерт перед пограничниками в Одесской области

Соответствующее видео обнародовала пресс-центр Госпогранслужбы Украины, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

Событие имело место вечером, 21 сентября после того, как пограничники остановили в микроавтобусе, в котором находились 11 иностранцев, все они хасиды-паломники. Это произошло вблизи города Подольска в Одесской области.

Сначала они заявили, что документов при себе не имеют — якобы оставили в гостинице в Умани.

Однако при более детальном осмотре документы у путешественников всё-таки нашлись. Как выяснилось, в микроавтобусе находилось 10 граждан Израиля и один - Франции.

Хасиды ехали из Умани после завершения празднования Рош га-Шана.

Иностранцев-паломников доставили в пограничное подразделение. Как можно увидеть на видео, задержанные танцевали традиционный танец – вероятно, пытаясь выразить свое отношение к задержанию.

Ранее мы сообщали о том, что беларусь обвинила Украину в нарушении прав и свобод человека из-за того, что тысячи хасидов вынуждены томиться на границе. При этом в ГПСУ уже неоднократно показывали паломникам постановление Кабмина о запрете на въезд в Украину иностранцам до 28 сентября в связи с ухудшением эпидситуации.

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