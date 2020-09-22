Паломники-хасиды устроили настоящий концерт перед пограничниками в Одесской области
Соответствующее видео обнародовала пресс-центр Госпогранслужбы Украины, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскрольте страницу до конца)
Событие имело место вечером, 21 сентября после того, как пограничники остановили в микроавтобусе, в котором находились 11 иностранцев, все они хасиды-паломники. Это произошло вблизи города Подольска в Одесской области.
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Сначала они заявили, что документов при себе не имеют — якобы оставили в гостинице в Умани.
Однако при более детальном осмотре документы у путешественников всё-таки нашлись. Как выяснилось, в микроавтобусе находилось 10 граждан Израиля и один - Франции.
Хасиды ехали из Умани после завершения празднования Рош га-Шана.
Иностранцев-паломников доставили в пограничное подразделение. Как можно увидеть на видео, задержанные танцевали традиционный танец – вероятно, пытаясь выразить свое отношение к задержанию.
Ранее мы сообщали о том, что беларусь обвинила Украину в нарушении прав и свобод человека из-за того, что тысячи хасидов вынуждены томиться на границе. При этом в ГПСУ уже неоднократно показывали паломникам постановление Кабмина о запрете на въезд в Украину иностранцам до 28 сентября в связи с ухудшением эпидситуации.
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