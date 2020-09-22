В сети появилось видео с высоты, на котором показано, как Одесская область страдает из-за мусорных свалок

Так, одесский эко-активист Владислав Балинский на страницах соцсетей разместил небольшой ролик, сделанный на свалке в городе Вилково, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

Он отметил, ежегодно полигоны в Украине пополняются на 15-17 миллионов тонн. По приблизительным подсчётам в стране уже накопилось более 54 миллионов кубометров мусора, а под переработку подпадает только десятая часть. Все остальное продолжает разлагаться на огромных территориях под открытым небом.

«Одна из подобных свалок находится в прекрасном месте, в 500 метрах от въезда в, так называемую, Украинскую Венецию», - написал эколог.

На кадрах можно увидеть, как огромная территория завалена мусорными отходами. Примечательно, что свалка расположена вплотную к реке Дунай. При любом ветре «лёгкий мусор» относит на большие расстояния от свалки, в том числе он попадает и в реку, которая дальше несёт своим потоком всё это в Чёрное море, но помимо всего прочего, есть угроза попадания в воду токсинов.

«Думаю, излишне говорить, что токсический инфильтрат с этой свалки рано или поздно попадет в реку Дунай», - отметил Балинский.

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Щорічно сміттєві полігони в Украінї поповнюються приблизно на 15-17 мільйонів тонн, і становище з кожним роком тільки погіршується. За приблизними підрахунками, Україна вже накопичила більше ніж 54 млн кубометрів відходів. На сьогодні переробляється лише десята частина. Все інше буде розкладатися століттями, а родючі землі, завалені сміттям, відродяться не раніше, ніж через 300 років. Одне з подібних звалищ знаходиться в прекрасному місці, за 500 метрів від в'їзду в так звану Українську Венецію. Знайомтеся, м Вилкове, подобається ? Думаю, зайве говорити що токсичний інфільтрат з цього звалища рано чи пізно потрапить в річку Дунай. На жаль, подібну проблему в Україні проведенням флешмобів та інших популістських заходів вирішити не вдасться. Тут потрібна велика робота з боку органів влади. Наскільки мені відомо, Державна екологічна інспекція в Одеській області до цієї роботи готова. Зелений лист, ГО теж готовий, тому, просимо усіх небайдужих скідати сюди в коментарях фотографії з геотегом, адресою и юрліцами подібних звалищ в Одесі і Одеській області, наприклад, як у кінці цього відео. Будемо карати, по іншому ніяк! Gepostet von Balinskyy Vladislav am Dienstag, 22. September 2020

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