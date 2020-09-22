В сети появилось видео с высоты, на котором показано, как Одесская область страдает из-за мусорных свалок
Так, одесский эко-активист Владислав Балинский на страницах соцсетей разместил небольшой ролик, сделанный на свалке в городе Вилково, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскрольте страницу до конца)
Он отметил, ежегодно полигоны в Украине пополняются на 15-17 миллионов тонн. По приблизительным подсчётам в стране уже накопилось более 54 миллионов кубометров мусора, а под переработку подпадает только десятая часть. Все остальное продолжает разлагаться на огромных территориях под открытым небом.
«Одна из подобных свалок находится в прекрасном месте, в 500 метрах от въезда в, так называемую, Украинскую Венецию», - написал эколог.
Экс-солистка «Серебро» напугала формой бюста, устроив фотосессию посреди поля: «Ужасные...»
"Нельзя будет расплачиваться": Нацбанк сообщил об изменениях с 1 октября, коснется всех украинцев
Неуклюжая Бузова хотела покрасоваться талантом на льду, но стала посмешищем: "Бревно упало на гамак"
Конфликт Фреймут с Ефросининой вышел на новый уровень, страсти на "Танцях з зірками" накаляются: "Маша как змея"
На кадрах можно увидеть, как огромная территория завалена мусорными отходами. Примечательно, что свалка расположена вплотную к реке Дунай. При любом ветре «лёгкий мусор» относит на большие расстояния от свалки, в том числе он попадает и в реку, которая дальше несёт своим потоком всё это в Чёрное море, но помимо всего прочего, есть угроза попадания в воду токсинов.
«Думаю, излишне говорить, что токсический инфильтрат с этой свалки рано или поздно попадет в реку Дунай», - отметил Балинский.
Не так давно мы писали, что на территории Одесской области сложилась катастрофическая ситуация с лиманами.
Из 13 водоемов высохли уже 5, без воды может остаться шестой.
Так, лиман под названием Будуры может полностью лишиться воды, если не возобновится водообмен между Черным морем и Тузловскоми лиманами.
Напомним, что склон обвалился в курортной части Одессы: видео с места происшествия
А еще Politeka писала, что катастрофа назревает в Одесской области: легендарный лиман под угрозой исчезновения, вопиющие фото
Также Politeka сообщала, что новая напасть на пляжах Одессы, сделано важное заявление: где запрещено купаться