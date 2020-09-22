Пассажиры ехали стоя и без масок

В одесской маршрутке вспыхнул скандал из-за того, что патрульные составили протокол на водителя за нарушение карантина

Соответствующее видео разместили очевидцы в местном телеграм-канале, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

Как рассказали свидетели произошедшего, патрульные полицейские остановили маршрутное такси №148 на остановке «Промсвязь».

В салоне общественного транспорта пассажиры ехали стоя и без масок.

Между полицейским и маршрутчиком произошла ссора. При этом многие пассажиры перешли на сторону водителя и попытались за него заступиться.

"За что ты меня останавливаешь?", - спрашивал шофер патрульного.

До этого мы сообщали, что за минувшие сутки на Одесчине от китайской инфекции скончались пять человек.

По состоянию на утро, 22 сентября, лабораторно выявлено 233 новых случая заражения.

Общее количество заболевших с начала эпидемии уже составляет 11843 человека.

Также известно, что за прошедшие сутки умерли 5 пациентов от осложнений, вызванных китайским вирусом. За весь период пандемии летальных случаев зарегистрировано 165.

Выздоровели 2477 жителя Одесской области, 9201 болеют на данный момент и 13628 находятся под подозрением.

Также мы сообщали, что эпидемия не сбавляет темпы в Одессе и в связи с этим было закуплено почти две сотни кислородных аппаратов для больниц.

В частности, эти аппараты используются как для непосредственной подачи кислорода пациенту, так и для обеспечения кислородом медицинских аппаратов.

Скандал в маршрутке Gepostet von Саша Юрченко am Dienstag, 22. September 2020

Напомним, полиция устроила облаву на маршрутки в Одессе, видео: "высадили всех..."

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