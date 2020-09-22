Президент Украины Владимир Зеленский наградил одесского школьника Никиту Пономаренко, который спас мужчину на пляже

Как передает Politeka.net, это произошло в рамках ежегодной церемонии награждения "Герой-спасатель 2020 года" ко Дню спасателя, которая состоялась во Львовском государственном университете безопасности жизнедеятельности, сообщает пресс-служба горсовета.

Отмечается, что десять смелых и неравнодушных украинцев, среди которых и 15-летний Никита, получили ценные подарки и дипломы лауреатов акции.

Ранее мы уже писали, ученик 65 школы 15-летний Никита Пономаренко поступил как настоящий герой. Он вытащил из воды мужчину, у которого случился инсульт и смог оказать ему первую помощь.

Медики, прибывшие на вызов, установили, что у пострадавшего - приступ тяжелой болезни, и если бы не своевременная помощь, мужество и героизм Никиты Пономаренко, человек мог погибнуть.

Ранее мы сообщали, одесский моряк получил престижную награду за мужество в борьбе с пиратами.

Танкер, работавший в Западной Африке, был захвачен пиратами, в результате чего часть экипада была похищена, включая трех старших офицеров - капитана, старшего помощника и старшего механика.

Михаил Миронюк, который первый отправился в рейс вторым помощником капитана два дня водил корабль, в частности отремонтировал повреждённую радиотехнику, установил связь с местными властями и договорился с французским военным фрегатом о сохранении корабля в безопасном месте.

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