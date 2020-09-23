По состоянию на среду, 23 сентября в Одесской области зарегистрированы 288 новых случаев заболевания китайским вирусом

Об этом информирует Politeka со ссылкой на данные, обнародованные системой мониторинга COVID-19 СНБО Украины.

Из них – 107 одесситов и 181 жителей районов области.

Всего же с начала пандемии в регионе зафиксированы 12129 случаев COVID-19 (из них – 4941 житель Одессы).

Сейчас на лечении в местной больнице – 209 пациентов с китайским вирусом, 161 человек – в состоянии средней тяжести, 48 – в тяжелом.

По данным пресс-службы Одесской облгосадминистрации, всего в области зарегистрировано 12129 случаев заболевания. Выздоровели с начала пандемии 4129 человек, скончались – 167 (двое – за последние сутки).

Politeka писала, что все больше школ в Одессе сталкиваются с вирусной инфекцией из Китая. Так, уже стало известно, что в городе 19 классов ушли на самоизоляцию из-за того, что заражены педагоги. Об этом сообщила в ходе аппаратного совещания в мэрии директор департамента образования и науки Елена Буйневич.

Она уточнила, речь идет об отдельных классах в разных школах Одессы. Целых школ, которые ушли на карантин, пока нет.

"На сегодняшний день есть несколько заболевших учителей. Родителям учеников тех классов, где есть заболевшие педагог или ребенок, оперативно сообщают о том, что необходимо уйти на самоизоляцию, и эти классы переводят на дистанционное обучение", – пояснила Буйневич.

Напомним, очаг китайской заразы нашли в школе под Одессой: детей и учителей срочно отправили на карантин.

Как сообщала Politeka, массовое увольнение учителей из школ началось в Одессе: власти сделали заявление.

Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети: детали экстренного решения.