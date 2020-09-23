В Одессе фармацевт из круглосуточной аптеки была найдена мертвой с множественными ножевыми ранениями
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции области.
Так, по данным правоохранителей, в одной из круглосуточных аптек Одессы жестоко убили девушку-фармацевта. Ее тело нашли утром в среду, 23 сентября.
По результатам экспертизы, девушка погибла от множественных ножевых ранений.
Трагедия произошла ночью на улице Академика Королева.
С украинцев сдерут по 16 тыс. гривен, вскрылся сюрприз госбюджета-2021: «С каждого, включая новорожденных…»
«Родная мать такое не допустила бы»: выяснилось, как будет выглядеть дочь Пугачевой и Галкина в 17 лет
"Нельзя будет расплачиваться": Нацбанк сообщил об изменениях с 1 октября, коснется всех украинцев
Шторм несется в Одессу: синоптики сообщили, когда разгуляется стихия
По словам полицейских, "обстановка в аптеке не нарушена". На место вызвали следственно-оперативную группу и руководство полиции области.
Сейчас правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства происшествия и работать над установлением личности подозреваемого и его задержанием.
"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении полиции.
Пользователи соцсети выражают соболезнования семье и близким погибшей.
"Ужас какой", "Какое горе", "Животные", - пишут в комментариях.
Напомним, центр китайской заразы нашли в школе под Одессой: детей и учителей срочно отправили на карантин.
Как сообщала Politeka, массовое увольнение учителей из школ началось в Одессе: власти сделали заявление.