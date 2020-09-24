В Одессе молодой мужчина решил залезть в вольер к хищникам
Инцидент случился на днях в одесском биопарке.
Видео безрассудного поступка засняли очевидцы и оно разлетелось по сети, передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)
Какой Ани Лорак была до пластики и развода, в сети всплыло неожиданное фото: "Где ее родинки?"
«Залетела, что ли?»: Орбакайте с огромным животом заподозрили в новой беременности
В Харькове из больниц массово увольняются медики, врачи паникуют: "Столкнулись с огромной нагрузкой"
"А как тебе было ходить по ресторанам и судить?": поскандалившую с Кухар Фреймут припечатали на "Танцях з зірками"
Посетитель зоопарка снимал животных на камеру и в какой-то момент перелез через ограждение вольера для львов. Далее он включил свою видеокамеру.
К счастью, трагедии удалось избежать, сотрудники зоопарка кинулись отвлекать животных кускоми мяса, а после заманили их в отдельную клетку.
По словам очевидцев, мужчина находился в нетрезвом виде.
На место были вызваны сотрудники Госслужбы охраны, которые задержали нарушителя и отвезли его в отдел полиции.
Теперь безрассудному парню грозит штраф, общественные работы или арест на 15 суток.
Не так давно мы сообщали, что в сети показали битву двух змей, которая разгорелась на одном из пляжей под Одессой.
Схватку удалось заснять одесситу Сергею Филиппову, фотоснимки мужчина разместил в соцсетях.
Одна змея уже поймала бычка, но вторая решила перехватить обед, попросту отобрав его. После недолгого боя бычок достался победителю, а побежденный скрылся в воде.
Напомним, что одесский козел стал рекордсменом Украины: как он выглядит, фото
А еще Politeka писала, что туристов унесло штормом в море под Одессой, фото: стала известна их судьба
Также Politeka сообщала, что одессит прославился после того, как переплыл залив, видео: "решил отпраздновать день рождения"