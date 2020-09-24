В Одессе молодой мужчина решил залезть в вольер к хищникам

Инцидент случился на днях в одесском биопарке.

Видео безрассудного поступка засняли очевидцы и оно разлетелось по сети, передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

Посетитель зоопарка снимал животных на камеру и в какой-то момент перелез через ограждение вольера для львов. Далее он включил свою видеокамеру.

К счастью, трагедии удалось избежать, сотрудники зоопарка кинулись отвлекать животных кускоми мяса, а после заманили их в отдельную клетку.

По словам очевидцев, мужчина находился в нетрезвом виде.

На место были вызваны сотрудники Госслужбы охраны, которые задержали нарушителя и отвезли его в отдел полиции.

Теперь безрассудному парню грозит штраф, общественные работы или арест на 15 суток.

Не так давно мы сообщали, что в сети показали битву двух змей, которая разгорелась на одном из пляжей под Одессой.

Схватку удалось заснять одесситу Сергею Филиппову, фотоснимки мужчина разместил в соцсетях.

Одна змея уже поймала бычка, но вторая решила перехватить обед, попросту отобрав его. После недолгого боя бычок достался победителю, а побежденный скрылся в воде.

Напомним, что одесский козел стал рекордсменом Украины: как он выглядит, фото

А еще Politeka писала, что туристов унесло штормом в море под Одессой, фото: стала известна их судьба

Также Politeka сообщала, что одессит прославился после того, как переплыл залив, видео: "решил отпраздновать день рождения"