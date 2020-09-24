Всё больше классов в одесских школах переходят на дистанционное обучение из-за заболеваемости китайским вирусом

Так, уже стало известно, что в Одессе 28 школьных классов и четыре группы в детских садах отправились на самоизоляцию.

Такую информацию обнародовала директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич, передает Politeka.net

Она отметила, что на карантине сейчас пребывает порядка 650 детей. Все они продолжают учиться дистанционно. После выявленных случаев все помещения учебных заведений продезинфицировали и другие классы смогли вернуться к обычной школьной жизни.

Всего в Одессе с начала эпидемии вирусом заразились 301 ребенок. В области зафиксировано 917 заражений детей.

До этого мы сообщали, что Одесская область вырвалась в лидеры по количеству жертв от китайского вируса за сутки.

По состоянию на утро, 24 апреля на территории региона зафиксировано семь новых летальных случаев и теперь их насчитывается 174 с начала пандемии. Такие данные обнародовали в пресс-службе Одесской областной администрации.

От осложнений, вызванных коварным вирусом скончались: один пациент в Одессе, четыре – в Измаиле, один - в Белгород-Днестровском районе, один – в Измаильском.

Новых случаев заболевания за сутки зафиксировано 179, а с начала пандемии - 12 308 человек.

Отмечается, что информации о случаях выздоровлений вчера в регионе нет.

Количество подозрений на COVID-19 также выросло на 179 (14094 с начала эпидемии).

В целом по сстране 188 106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3757 летальных, 83 458 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3 372 новых случая.

Напомним, очаг китайской заразы нашли в школе под Одессой: детей и учителей срочно отправили на карантин.

Как сообщала Politeka, массовое увольнение учителей из школ началось в Одессе: власти сделали заявление.

Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети: детали экстренного решения.