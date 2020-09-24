Убийца не взял из аптеки ни деньги, ни лекарства

В Одессе задержали подозреваемого в жестоком убийстве девушки-фармацевта в аптеке

Об этом говорится в сюжете « ТСН » (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

23 сентября Одессу потрясло зверское преступление в одной из круглосуточных аптек на улице Академика Королева. Тело 21-летней работницы аптеки нашли рано утром. На нем было множество ножевых ранений. При этом, как отмечают правоохранители, убийца не взял из аптеки ни деньги, ни лекарства. Девушка, по предварительным данным, была знакома с преступником, она сама открыла ему дверь и впустила внутрь аптеки.

Поиски убийцы начали кинологи. Собаки обыскали близлежащую территорию, но след учуять не смогли. Местные жители тоже ничего не подсказали.

Они утверждали, что на районе последнее время появилось много подозрительных личностей.

Свидетелей убийства не было, а камеры в аптеке и вовсе никто не устанавливал.

Позже мужчину удалось поймать. Им оказался бывший сотрудник аптечной сети.

По предварительным данным полиции, преступление было совершено из корыстных побуждений.

Знакомые погибшей рассказали, что ей был 21 год. Она была студентка медицинского института и по совместительству подрабатывала в аптеке.

"Светлая, скромная, она с моим сыном встречалась, это девушка моего сына. Ребенок был, конечно, света. Сейчас таких мало. Она в институте училась, еще в компьютерную академию хотела уйти, работала", - рассказала знакомая погибшей Светлана Симоненко.

Пользователи соцсети выражают соболезнования семье и близким погибшей.

"Ужас какой", "Какое горе", "Животные", - пишут в комментариях.

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