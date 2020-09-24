В Одессе мужчина получил удар ножом за выгул собаки без намордника

Происшествие случилось в одном из дворов в Приморском районе города. Подробности рассказали в местной полиции, передает Politeka.net

Одессит заметил, как двое мужчин выгуливают собаку, у которой не было намордника. Он подошел к ним и сделал замечание, завязалась словесная перепалка, в результате которой он выхватил нож и подрезал им собачника.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, он остался жив. Вскоре полиция задержала 32-летнего нападавшего, когда тот пытался стереть следы крови с орудия преступления.

Мужчину поместили в СИЗО, где он будет ожидать судебного решения за нанесение тяжких телесных повреждений.

Стоит обратить внимание, что в Украине предусмотрены штрафы за выгул собак без поводков и намордников.

В частности запрещается:

выгуливать собак без поводков, а потенциально опасные породы также без намордников, в неустановленных для этого местах;

заводить животных в помещения общественных зданий (магазинов, объектов общественного питания, учреждений здравоохранения, культуры и др.), на территории школ, детских площадок и др. (без согласия владельца)

выгуливать животных на территории пляжей, бульваров, скверов, садов и других объектов природно-заповедного фонда, в местах общего пользования и массового отдыха, необорудованных местами выгула животных, без поводков и намордников;

купать и мыть животное в общественных местах купания, пляжах, прудах, фонтанах.

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