В Одессе на конечных остановках скапливаются огромные очереди на маршрутки

Соответствующее видео и фото размещают очевидцы в местных пабликах, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

К примеру, на посёлке Котовского на остановка застряли множество людей.

Причиной стало то, что водители «неожиданно» решили брать только сидячих пассажиров, чтобы не нарваться на штрафы.

По словам очевидцев, утром уехать из поселка Котовского в сторону центра города становится нереально. Люди утверждают, что приходится ждать в очереди не менее часа. Некоторые не выдерживают и вызывают такси, а другие и вовсе разворачиваются, и уходят домой.

Это связано с тем, что за маршрутчиков взялась полиция, которая начала активно проверять соблюдение правил перевозки пассажиров во время карантина.

До этого мы сообщали, что в Одессе патрульные не раз штрафовали водителей маршруток за нарушения карантинных мер.

К примеру, полицейские остановили маршрутное такси №150 на улице Краснова, высадили всех стоячих пассажиров из салона, а на водителя составили административный протокол.

На еще один штраф нарвался водитель общественного транспорта №148. Копы остановили маршрутку на остановке «Промсвязь» и зафиксировали в салоне пассажиров, которые ехали стоя и без масок.

Между полицейским и маршрутчиком произошла ссора. При этом многие пассажиры перешли на сторону водителя и попытались за него заступиться.

Надо сказать, за нарушение правил карантина и санитарных норм в Украине предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Это штрафы от 17 до 170 тысяч гривен или тюремное заключение сроком от трех до 8 лет.

Напомним, полиция устроила облаву на маршрутки в Одессе, видео: "высадили всех..."

Как сообщала Politeka, "Штрафы 170 тысяч": одесситов ждет расплата за массовые гуляния на День города

Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети: детали экстренного решения