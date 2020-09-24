В Одессе на конечных остановках скапливаются огромные очереди на маршрутки
Соответствующее видео и фото размещают очевидцы в местных пабликах, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
К примеру, на посёлке Котовского на остановка застряли множество людей.
Причиной стало то, что водители «неожиданно» решили брать только сидячих пассажиров, чтобы не нарваться на штрафы.
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По словам очевидцев, утром уехать из поселка Котовского в сторону центра города становится нереально. Люди утверждают, что приходится ждать в очереди не менее часа. Некоторые не выдерживают и вызывают такси, а другие и вовсе разворачиваются, и уходят домой.
Это связано с тем, что за маршрутчиков взялась полиция, которая начала активно проверять соблюдение правил перевозки пассажиров во время карантина.
До этого мы сообщали, что в Одессе патрульные не раз штрафовали водителей маршруток за нарушения карантинных мер.
К примеру, полицейские остановили маршрутное такси №150 на улице Краснова, высадили всех стоячих пассажиров из салона, а на водителя составили административный протокол.
На еще один штраф нарвался водитель общественного транспорта №148. Копы остановили маршрутку на остановке «Промсвязь» и зафиксировали в салоне пассажиров, которые ехали стоя и без масок.
Между полицейским и маршрутчиком произошла ссора. При этом многие пассажиры перешли на сторону водителя и попытались за него заступиться.
Надо сказать, за нарушение правил карантина и санитарных норм в Украине предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Это штрафы от 17 до 170 тысяч гривен или тюремное заключение сроком от трех до 8 лет.
Напомним, полиция устроила облаву на маршрутки в Одессе, видео: "высадили всех..."
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