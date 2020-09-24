И это не китайский вирус

В сети обнародовали статистику смертности в Одесской области

Данные появились на сайте облуправления статистики, передает Politeka.net

Согласно информации, за шесть месяцев этого года общее количество умерших в Одесской области составило 18960 человек. При этом от болезней органов дыхания умерли 420 человек, из них 157 - от гриппа и пневмонии.

Наибольшее количество жизней, а именно 12414 унесли болезни системы кровообращения. От злокачественных опухолей скончались 2868 человек. Туберкулез стал причиной смерти 158 жителей региона, от синдрома приобретенного иммунодефицита погибли 238 человек.

Стоит отметить, что за январь-июлю месяцев число летальных случаев в результате ДТП составило 142. Жертвами отравления алкоголя стали 101 человек.

Также стоит обратить внимание, что утопились на водоемах Одесской области 35 человек, а во время пожаров погибли 57.

Ранее мы писали, что Одесская область вырвалась в лидеры по количеству жертв от китайского вируса за сутки.

По состоянию на утро, 24 апреля на территории региона зафиксировано семь новых летальных случаев и теперь их насчитывается 174 с начала пандемии. Такие данные обнародовали в пресс-службе Одесской областной администрации.

От осложнений, вызванных коварным вирусом скончались: один пациент в Одессе, четыре – в Измаиле, один - в Белгород-Днестровском районе, один – в Измаильском.

Новых случаев заболевания за сутки зафиксировано 179, а с начала пандемии - 12 308 человек.

Отмечается, что информации о случаях выздоровлений вчера в регионе нет.

Напомним, очаг китайской заразы нашли в школе под Одессой: детей и учителей срочно отправили на карантин.

Как сообщала Politeka, массовое увольнение учителей из школ началось в Одессе: власти сделали заявление.

Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети: детали экстренного решения.