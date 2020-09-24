В Одессе полиция продолжает штрафовать за нарушение карантинных ограничений
В этот раз пострадала продавщица магазина на улице Марсельской. Женщина отпускала товар покупателям без защитной маски на лице за что и поплатилась. Об этом стало известно из судебного реестра, передает Рoliteka.net.
На прошлой неделе, 18 сентября, состоялось судебное заседание по этому делу и что примечательно, на него женщина-продавщица не явилась.
О дате, времени и месте рассмотрения дела ей сообщали должным образом. Каких-либо ходатайств о рассмотрении дела без ее участия одесситка в суд не посылала.
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В конечном итоге судья оштрафовал нарушительницу на сумму в размере 17 тысяч гривен. Также она должна оплатить 420 гривен судебного сбора.
А тем временем число жертв от китайской инфекции на территории Одесской области существенно увеличилось и достигло 174 человек.
По состоянию на утро, 24 апреля на территории региона зафиксировано семь новых летальных случаев. Такие данные обнародовали в пресс-службе Одесской областной администрации.
От осложнений, вызванных коварным вирусом скончались: один пациент в Одессе, четыре – в Измаиле, один - в Белгород-Днестровском районе, один – в Измаильском.
Новых случаев заболевания за сутки зафиксировано 179, а с начала пандемии - 12 308 человек.
Отмечается, что информации о случаях выздоровлений вчера в регионе нет.
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